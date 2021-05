Chiamami ancora amore: la trama della prossima puntata, la seconda

Cosa succederà (trama) nella prossima puntata (la seconda) di Chiamami ancora amore, la serie tv con Greta Scarano in onda lunedì sera su Rai 1 per tre serate? Secondo le anticipazioni nel primo episodio dal titolo “La Mela” l’assistente sociale continuerà a portare avanti le sue indagini su Anna per cercare di capire la verità sui primi mesi di vita di Pietro e anche sulle capacità di cura da parte della mamma. Ad obbligarli a questa mossa saranno le nuove pesanti accuse che verranno mosse da Enrico nei confronti di Anna e le prove, che lui stesso ha raccolto per dimostrare l’inadeguatezza del comportamento di sua moglie. E così, Rosa Puglisi deciderà di interrogare e di ascoltare prima la versione dei fatti del pediatra del bambino e poi anche il racconto delle persone che erano vicine alla donna in quel periodo. Cosa emergerà da questa nuova indagine della donna?

Nel secondo episodio della seconda puntata di Chiamami ancora amore (dal titolo “Il secondo”), stando alle anticipazioni sulla trama, Enrico si troverà a passare da accusatore ad accusato. L’assistente sociale, infatti, si accorgerà di alcuni episodi sospetti legati al passato del figlio che torneranno a farsi strada nel presente e non potrà fare a meno di prenderli in considerazione. Rosa Puglisi raccoglierà la testimonianza dell’allenatore di calcio della squadra del piccolo Pietro e la confronterà con un accesso insolito al pronto soccorso. Insomma, il clima diventerà sempre più incandescente tra i due coniugi che saranno sul piede di guerra, pronti a “lottare” l’uno contro l’altro per ottenere l’affidamento del bambino.

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Chiamami ancora amore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 3 maggio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.