Chiamami ancora amore: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da lunedì 3 maggio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in tre puntate con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati che racconta la battaglia legale di una ex coppia. Un nuovo dramma familiare – creato da Giacomo Bendotti, co-prodotto da Indigo Film e Rai Fiction per la regia di Gianluca Maria Tavarelli – che si pone l’obiettivo di raccontare cosa succede quando l’amore in una coppia finisce e soprattutto quando un figlio diventa motivo di vendetta. La fiction segue i protagonisti come se fosse un documentario o un’inchiesta sui sentimenti, che viene condotta da Claudia Pandolfi, interprete dell’assistente sociale che deve stabilire a quale dei due (ex) coniugi affidare la custodia del figlio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anna e Enrico si sono molto amati, ma dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano e sembra che si odino con la stessa forza con cui si amavano. La loro separazione diventa ben presto una guerra distruttiva, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare la loro capacità genitoriale. Com’è possibile che una coppia che è stata così complice e affiatata non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Come può un amore così grande sfociare in un odio tanto cieco? Toccherà a un assistente sociale andare in fondo alla loro storia, ripercorrendola dall’inizio fino a scoprire il vero motivo dello scontro.

Chiamami ancora amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Chiamami ancora amore, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Scarano: Anna

Simone Liberati: Enrico

Claudia Pandolfi: Rosa

Federico Ielapi: Pietro

Silvia Gallerano: Valeria

Giorgio Colangeli: Aldo

Elisabetta De Vito: Lorena

Lorenzo Gioielli: Massimo

Agnese Nano: Carla

Liliana Fiorelli: Monica

Paola Sambo: dirigente dei Servizi Sociali

Alessandro Riceci: Roberto

Alessandro Procoli: Mister Rocchi

Flavio Domenici: Emiliano

Cristian Pellegrino: Cristina Rimbaudi

Daniela Virgilio: Elena

Alessandro Tedeschi: Andrea Nobili

Location

Dove è stata girata (location) Chiamami ancora amore? I bellissimi paesaggi sono quelli del paese di Bracciano e del suo incantevole lago, una location alle porte di Roma molto amata sia dai locali sia dai turisti in visita e che, nonostante la sua popolarità, riesce a conservare un’autenticità tipica delle destinazioni fuori dai circuiti del turismo di massa. La cittadina di Bracciano gode di una particolare fama soprattutto grazie al meraviglioso Castello Orsini-Odescalchi, una parte integrante dello skyline del borgo e che quindi è protagonista indiscusso della fiction. Tra le location di Chiamami ancora amore anche Anguillara Sabazia, piccolo gioiello architettonico, ma con alcune piccole spiagge sempre sul lago di Bracciano.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Chiamami ancora amore? In tutto verranno trasmesse 3 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 6 episodi), tutte in prima serata tv (ore 21,25). La prima andrà in onda lunedì 3 maggio 2021; l’ultima lunedì 17 maggio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della serie tv di Rai 1:

Prima puntata (episodi 1 e 2): lunedì 3 maggio 2021

Seconda puntata (episodi 3 e 4): lunedì 10 maggio 2021

Terza puntata (episodi 5 e 6): lunedì 17 maggio 2021

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Chiamami ancora amore? Ogni serata, come detto, inizierà alle ore 21,25 e finirà intorno alle ore 23,30. La durata è quindi di circa 2 ore (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Chiamami ancora amore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 3 maggio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.