Chiamami ancora amore: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Questa sera, lunedì 17 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in tre puntate con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati che racconta la battaglia legale di una ex coppia. Un nuovo dramma familiare che si pone l’obiettivo di raccontare cosa succede quando l’amore in una coppia finisce e soprattutto quando un figlio diventa motivo di vendetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla terza e ultima puntata nel dettaglio.

Trama della terza e ultima puntata

Secondo le anticipazioni sulla trama della terza e ultima puntata di Chiamami ancora amore, nel primo episodio dal titolo “La promessa” l’assistente sociale ripercorrerà l’intera vicenda di Anna ed Enrico. A questo punto, quindi, non resterà altro che concentrarsi sui giorni che hanno preceduto la loro separazione e la rottura definitiva che ha dato poi il via alla “guerra”. Rosa verrà a sapere anche della festa a sorpresa, con la quale soltanto tre mesi prima Enrico ha riconquistato di nuovo Anna.

Le anticipazioni sulla trama del secondo episodio della terza e ultima puntata di Chiamami ancora amore dal titolo “La prova” arriverà il momento della resa dei conti finale. Rosa ha ormai tutto chiaro su quanto è accaduto e così scriverà la verità su Anna ed Enrico nella sua relazione che poi presenterà al giudice. Il risultato è che Pietro verrà sottratto ad entrambi i due genitori: il bambino verrà collocato prima all’interno di una casa famiglia, poi successivamente verrà affidato ad Andrea, un ingegnere informatico di successo. Andrea riuscirà a dimostrare di essere una vita alternativa per Pietro, grazie alla sua famiglia modello. Quale sarà la reazione finale dei due genitori?

Chiamami ancora amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Chiamami ancora amore, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Scarano: Anna

Simone Liberati: Enrico

Claudia Pandolfi: Rosa

Federico Ielapi: Pietro

Silvia Gallerano: Valeria

Giorgio Colangeli: Aldo

Elisabetta De Vito: Lorena

Lorenzo Gioielli: Massimo

Agnese Nano: Carla

Liliana Fiorelli: Monica

Paola Sambo: dirigente dei Servizi Sociali

Alessandro Riceci: Roberto

Alessandro Procoli: Mister Rocchi

Flavio Domenici: Emiliano

Cristian Pellegrino: Cristina Rimbaudi

Daniela Virgilio: Elena

Alessandro Tedeschi: Andrea Nobili

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Chiamami ancora amore? In tutto verranno trasmesse 3 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 6 episodi), tutte in prima serata tv (ore 21,25). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della serie tv di Rai 1: