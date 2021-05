Chiamami ancora amore: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 10 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in tre puntate con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati che racconta la battaglia legale di una ex coppia. Un nuovo dramma familiare che si pone l’obiettivo di raccontare cosa succede quando l’amore in una coppia finisce e soprattutto quando un figlio diventa motivo di vendetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla seconda puntata nel dettaglio.

Trama della seconda puntata

Secondo le anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Chiamami ancora amore, nel primo episodio dal titolo “La Mela” l’assistente sociale continuerà a portare avanti le sue indagini su Anna per cercare di capire la verità sui primi mesi di vita di Pietro e anche sulle capacità di cura da parte della mamma. Ad obbligarli a questa mossa saranno le nuove pesanti accuse che verranno mosse da Enrico nei confronti di Anna e le prove, che lui stesso ha raccolto per dimostrare l’inadeguatezza del comportamento di sua moglie. E così, Rosa Puglisi deciderà di interrogare e di ascoltare prima la versione dei fatti del pediatra del bambino e poi anche il racconto delle persone che erano vicine alla donna in quel periodo. Cosa emergerà da questa nuova indagine della donna?

Le anticipazioni sulla trama del secondo episodio della seconda puntata di Chiamami ancora amore dal titolo “Il secondo” rivelano che Enrico si troverà a passare da accusatore ad accusato. L’assistente sociale, infatti, si accorgerà di alcuni episodi sospetti legati al passato del figlio che torneranno a farsi strada nel presente e non potrà fare a meno di prenderli in considerazione. Rosa Puglisi raccoglierà la testimonianza dell’allenatore di calcio della squadra del piccolo Pietro e la confronterà con un accesso insolito al pronto soccorso. Insomma, il clima diventerà sempre più incandescente tra i due coniugi che saranno sul piede di guerra, pronti a “lottare” l’uno contro l’altro per ottenere l’affidamento del bambino.

Chiamami ancora amore: il cast del film

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Chiamami ancora amore, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Scarano: Anna

Simone Liberati: Enrico

Claudia Pandolfi: Rosa

Federico Ielapi: Pietro

Silvia Gallerano: Valeria

Giorgio Colangeli: Aldo

Elisabetta De Vito: Lorena

Lorenzo Gioielli: Massimo

Agnese Nano: Carla

Liliana Fiorelli: Monica

Paola Sambo: dirigente dei Servizi Sociali

Alessandro Riceci: Roberto

Alessandro Procoli: Mister Rocchi

Flavio Domenici: Emiliano

Cristian Pellegrino: Cristina Rimbaudi

Daniela Virgilio: Elena

Alessandro Tedeschi: Andrea Nobili

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Chiamami ancora amore? In tutto verranno trasmesse 3 puntate da 2 episodi ciascuna (totale: 6 episodi), tutte in prima serata tv (ore 21,25). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) della serie tv di Rai 1: