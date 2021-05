Chiamami ancora amore, le location: dove è stata girata la fiction

Dove è stata girata (location) Chiamami ancora amore, la fiction in onda su Rai 1 dal 3 maggio 2021 alle ore 21,25? I bellissimi paesaggi sono quelli del paese di Bracciano e del suo incantevole lago, una location alle porte di Roma molto amata sia dai locali sia dai turisti in visita e che, nonostante la sua popolarità, riesce a conservare un’autenticità tipica delle destinazioni fuori dai circuiti del turismo di massa. La cittadina di Bracciano gode di una particolare fama soprattutto grazie al meraviglioso Castello Orsini-Odescalchi, una parte integrante dello skyline del borgo e che quindi è protagonista indiscusso della fiction. Tra le location di Chiamami ancora amore anche Anguillara Sabazia, piccolo gioiello architettonico, ma con alcune piccole spiagge sempre sul lago di Bracciano.

Trama

Abbiamo visto le location di Chiamami ancora amore, ma qual è la trama? Anna e Enrico si sono molto amati, ma dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano e sembra che si odino con la stessa forza con cui si amavano. La loro separazione diventa ben presto una guerra distruttiva, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare la loro capacità genitoriale. Com’è possibile che una coppia che è stata così complice e affiatata non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Come può un amore così grande sfociare in un odio tanto cieco? Toccherà a un assistente sociale andare in fondo alla loro storia, ripercorrendola dall’inizio fino a scoprire il vero motivo dello scontro.