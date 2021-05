Chiamami ancora amore: cosa è successo nella seconda puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella seconda puntata di Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in tre puntate in onda su Rai 1 lo scorso lunedì? Nel primo episodio dal titolo “La Mela” l’assistente sociale ha proseguito a portare avanti le sue indagini su Anna per cercare di capire la verità sui primi mesi di vita di Pietro e anche sulle capacità di cura da parte della mamma. Ad obbligarli a questa mossa sono state le nuove pesanti accuse che sono state mosse da Enrico nei confronti di Anna e le prove che lui stesso ha raccolto per dimostrare l’inadeguatezza del comportamento di sua moglie. E così, Rosa Puglisi ha deciso di interrogare e di ascoltare prima la versione dei fatti del pediatra del bambino e poi il racconto delle persone che erano vicine alla donna in quel periodo.

Cosa è successo nel secondo episodio della prima puntata di Chiamami ancora amore dal titolo “Il secondo”? Enrico si è ritrovato a passare da accusatore ad accusato. L’assistente sociale, infatti, si è accorta di alcuni episodi sospetti legati al passato del figlio che sono tornati a farsi strada nel presente e non ha potuto fare a meno di prenderli in considerazione. Rosa Puglisi ha raccolto la testimonianza dell’allenatore di calcio della squadra del piccolo Pietro e l’ha confrontata con un accesso insolito al pronto soccorso. Insomma, il clima è diventato sempre più incandescente tra i due coniugi che sono sul piede di guerra, pronti a “lottare” l’uno contro l’altro per ottenere l’affidamento del bambino.