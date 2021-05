Chiamami ancora amore: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto

Cosa è successo (riassunto della trama) nella prima puntata di Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in tre puntate in onda su Rai 1 lo scorso lunedì? Nel primo episodio dal titolo “La festa” Anna, dopo ben undici anni di matrimonio al fianco di suo marito Enrico, ha preso la drastica decisione di lasciarlo e di andare via. La donna, però, lo ha fatto nel giorno sbagliato. Enrico, infatti, proprio quella sera le ha organizzato una festa a sorpresa per festeggiare il compleanno appena trascorso. A quel punto, per non deludere le aspettative del marito e soprattutto quelle del figlio Pietro, Anna ha deciso di partecipare alla festa e di “fingere” di essere ancora la moglie perfetta per una sera. Durante il party si sono verificati alcuni eventi inaspettati che hanno spinto Anna a dover decidere se restare al fianco del marito Enrico oppure no.

Cosa è successo nel secondo episodio della prima puntata di Chiamami ancora amore dal titolo “Il dilemma”? Dopo averci riprovato per l’ennesima volta Anna ed Enrico hanno preso consapevolezza del fatto che il loro matrimonio è finito e così hanno iniziato ad accusarsi a vicenda. Sarà un’assistente sociale a dover stabilire chi dei due meriti la custodia del piccolo Pietro. Rosa si è ritrovata così a dover valutare le reali capacità genitoriali dei due coniugi e ha ripercorso fin dall’inizio le tappe di questa appassionata e travagliata storia d’amore.