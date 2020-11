Chi vuol essere milionario streaming e tv, dove vedere il quiz con Gerry Scotti

Questa sera, giovedì 5 novembre 2020, torna Chi vuol essere milionario, lo storico quiz condotto da Gerry Scotti in onda in prima serata dalle ore 21,20. Il programma festeggia i 20 anni dalla prima messa in onda in Italia, e per l’occasione è stato allestito uno studio a Cologno Monzese, mentre i recenti cicli di puntate erano stati registrati in Polonia. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi di un milione di euro? Come fare per vedere in diretta tv e in live streaming le nuove puntate di Chi vuol essere milionario? Scopriamolo insieme, di seguito tutte le informazioni.

In tv

Il quiz condotto da Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5 oggi, giovedì 5 novembre 2020, alle ore 21,20 (la nuova stagione è iniziata il 10 settembre 2020). La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 del decoder Sky.

Chi vuol essere milionario in live streaming e on demand

Non solo tv. Se non siete a casa e non potete gustarvi le nuove puntate di Chi vuol essere milionario comodamente sul divano, niente paura. Potete seguire lo storico quiz anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Se invece volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo sempre sulla piattaforma gratuita del Biscione grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni: aiuti, concorrenti, novità

Chi vuol essere milionario è un quiz unico e inimitabile, che sin dai suoi esordi ha mantenuto la stessa scenografia, con le sue inconfondibili luci blu e la sigla originale. Per i concorrenti di questa nuova edizione in prima serata su Canale 5 sta dunque per partire una nuova scalata verso il milione. In tutto 15 domande, con un paio di traguardi intermedi, e quattro aiuti a disposizione. Le caratteristiche per diventare un grande campione sono capacità di ragionamento, sangue freddo, ottima cultura generale e un pizzico di voglia di rischiare. Confermati i quattro aiuti: lo storico “50 e 50”, “Chiedilo al tuo esperto in studio”, “Switch/cambio domanda”, e “Chiedilo a Gerry”, l’aiuto fornito dallo stesso conduttore qualora il giocatore non sappia la risposta. Chi riuscirà a portarsi a casa l’intero montepremi di un milione di euro? Ricordiamo che lo scorso gennaio era riuscito a compiere l’impresa il giovane manager pescarese Enrico Remigio che vive e lavora a Singapore. Appuntamento dunque con Chi vuol essere milionario in diretta tv e live streaming ogni giovedì in prima serata su Canale 5 alle ore 21,20.

