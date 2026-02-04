Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 febbraio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 4 febbraio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il terribile omicidio di Anastasia e Andromeda, mamma e figlia ritrovate morte a Villa Pamphili, a Roma, la scorsa estate: se ne parlerà stasera perché è iniziato il processo contro Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, e il suo avvocato ha chiesto una perizia psichiatrica. “Lui sa bene quello che fa, programma ogni suo passo, aveva un piano…. trova sempre una giustificazione, ma non è un pazzo e deve rispondere a pieno per quello che ha fatto”, ha detto alla trasmissione Tatiana, la mamma di Anastasia. E poi il caso di Daniela Ruggi: è suo il teschio ritrovato in una torre abbandonata a poche centinaia di metri da casa sua… Qualcuno l’ha uccisa e poi ha cercato di far scomparire il suo corpo? Infine l’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni: in carcere il compagno e una complice. Ma il dubbio è che ci possano essere altre vittime: testimonianze inedite nel corso della trasmissione.

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Dove vedere Chi l'ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 4 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3