Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:42
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 febbraio 2026 su Rai 3

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 febbraio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 4 febbraio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il terribile omicidio di Anastasia e Andromeda, mamma e figlia ritrovate morte a Villa Pamphili, a Roma, la scorsa estate: se ne parlerà stasera perché è iniziato il processo contro Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, e il suo avvocato ha chiesto una perizia psichiatrica. “Lui sa bene quello che fa, programma ogni suo passo, aveva un piano…. trova sempre una giustificazione, ma non è un pazzo e deve rispondere a pieno per quello che ha fatto”, ha detto alla trasmissione Tatiana, la mamma di Anastasia. E poi il caso di Daniela Ruggi: è suo il teschio ritrovato in una torre abbandonata a poche centinaia di metri da casa sua… Qualcuno l’ha uccisa e poi ha cercato di far scomparire il suo corpo? Infine l’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca uccisa per intascare il premio delle assicurazioni: in carcere il compagno e una complice. Ma il dubbio è che ci possano essere altre vittime: testimonianze inedite nel corso della trasmissione.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 4 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Spettacoli / Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate: “Per lei un cachet importante”
Ti potrebbe interessare
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Spettacoli / Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate: “Per lei un cachet importante”
TV / Ascolti tv martedì 3 febbraio: L’invisibile, Io sono Farah, DiMartedì
TV / L’invisibile streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 3 febbraio
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 febbraio 2026 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 3 febbraio su Rete 4
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
Ricerca