28 gennaio 2026
TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 gennaio 2026 su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 28 gennaio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 28 gennaio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La tragica fine di Federica Torzullo ha portato con sé altre due vittime: i genitori del marito, Claudio Carlomagno – reo confesso del delitto. L’avvocato dell’uomo ribadisce l’importanza delle altre vite da tutelare. Federica Sciarelli ne parlerà stasera. Questo femminicidio di inizio anno pone un inevitabile interrogativo: è giusto lasciare soli i familiari del “carnefice”?

E ancora, lo sconosciuto di Rovigo è il ragazzo scomparso a 19 anni dall’Olanda? Ultime ore per la genetista Marina Baldi che sta studiando il DNA del giovane che vive a Rovigo, un ragazzo che capisce benissimo l’italiano ma che si è chiuso in un misterioso mutismo. Infine, il delitto di Garlasco: una nuova consulenza informatica dei consulenti della famiglia ricostruisce in modo dettagliato gli accessi di Chiara al computer di Stasi quella sera e pone nuovi interrogativi. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 28 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
