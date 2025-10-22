Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 22 ottobre 2025 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 22 ottobre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Stasera andrà in onda una lunga intervista ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, realizzata dall’inviato Vittorio Romano. “Ho chiesto a Lovati se aveva dato lui i soldi nostri a qualcuno”, dice Sempio rispondendo alle domande sulla corruzione, per la quale è stato aperto un altro filone di inchiesta. E sulla sua di indagine afferma: “Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi”.

E poi la morte del cameraman Mario Biondo. Un tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso potrebbe non essere stato un suicidio, ma respinge l’appello dei familiari – che non hanno mai creduto al suicidio – perché il fatto è passato in giudicato. La famiglia chiede la riapertura delle indagini. E ancora, la procura chiede l’archiviazione per il caso di Mara Favro, trovata morta in un dirupo, ma i familiari si oppongono: come sarebbe arrivata in quella zona a piedi di notte? Aveva un appuntamento con qualcuno o qualcuno le ha dato un passaggio? E poi? Cosa è successo davvero? In studio in diretta a “Chi l’ha visto?” il fratello e l’avvocato Fabrizio Pace, presidente di Penelope Piemonte. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 22 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.