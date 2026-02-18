Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 febbraio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 18 febbraio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Il caso di Liliana Resinovich apre la puntata di oggi: dopo la morte del grande accusatore di Sebastiano Visintin cosa succede? Claudio Sterpin aveva cristallizzato quanto aveva da dire in incidente probatorio. Quali dichiarazioni saranno utilizzate nel processo se il marito di Liliana verrà rinviato a giudizio? A seguire, udienza per adulterio per Nessy Guerra, che è ancora bloccata in Egitto con la sua bambina. L’accusa è dell’ex marito Tamer, già condannato in Italia per lesioni e stalking. Un reato che da noi non esiste, ma è molto grave in Egitto. Tamer la accusa di adulterio per farle togliere la figlia. E ancora, continua l’inchiesta sul cosiddetto “Chef Milza”, l’uomo fiorentino accusato di aver fatto uccidere la compagna per intascare il premio dell’assicurazione. Prima di lei è toccato alla badante della mamma? Le indagini proseguono e si cerca di capire se ci siano altre vittime: testimonianze inedite a “Chi l’ha visto?”. Infine, il caso Epstein: molti files portano in Italia. Epstein, infatti, era spesso a Milano per conoscere giovani modelle: potrebbero esserci vittime italiane?

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

telefono 06.8262

posta elettronica 8262@rai.it

WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 18 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.