11 febbraio 2026
TV
TV

Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio 2026 su Rai 3

Federica Sciarelli. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 11 febbraio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Latitante da mesi, un uomo, accusato di stalking e lesioni, parla con l’inviata che è riuscita a contattarlo. Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari, si toglie il braccialetto e fugge. A novembre era stato condannato, ma è ancora latitante.“Voglio che i giudici sentano le mie ragioni”, queste le sue parole. Poi il caso di Greta Spreafico, la cantante di Erba sparita quasi quattro anni fa con la sua auto. Nonostante due persone siano state indagate, la Procura chiede nuovamente l’archiviazione. La famiglia si oppone e sostiene che il movente sia legato al testamento che Greta aveva redatto prima di sparire.

Infine, grande attesa per il caso dello sconosciuto di Rovigo. La somiglianza con Sidney, il ragazzo olandese scomparso nove anni fa, è sorprendente. Ma sarà lui? La madre dall’Olanda ha chiesto aiuto a “Chi l’ha visto?” per il confronto dei DNA, che sarà reso noto dalla genetista Marina Baldi.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 11 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
