Chi ha incastrato Babbo Natale?: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Chi ha incastrato Babbo Natale?, film del 2021, diretto da Alessandro Siani con accanto una delle icone della comicità festiva italiana, Christian De Sica, nei panni di Babbo Natale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La Wonderfast è l’azienda di consegne online più grossa e potente del mondo: domina tutto l’anno, tranne a Natale. Per cercare di far fallire Babbo Natale, convince il capo degli elfi ad infiltrare il “Re dei pacchi”, ovvero Genny Catalano. I suoi, in realtà, non sono pacchi natalizi; Genny, infatti, altri non è che un truffatore, che agisce aiutato da Checco, uno “scugnizzo” suo complice di 8 anni. L’arrivo al Polo Nord dei due darà inizio a moltissimi guai che nasceranno dall’incontro tra Genny e Babbo Natale ma anche dall’intervento della Befana. Il tutto porterà però al trionfo del Natale.

Chi ha incastrato Babbo Natale?: il cast

Abbiamo visto la trama di Chi ha incastrato Babbo Natale?, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Siani: Genny Catalano

Christian De Sica: Babbo Natale

Diletta Leotta: Sasha, nipote di Babbo Natale

Leigh Gill: Romeo

Martin Francisco Montero Baez: Checco

Angela Finocchiaro: Befana

Leonie Renée Klein: moglie turista tedesco

Sara Ciocca: Rebecca

Streaming e tv

Dove vedere Chi ha incastrato Babbo Natale? in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 21 dicembre 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.