Chef Rubio bloccato dalla Rai

Dopo la fine del contratto con Discovery Channel, una vera e propria bufera sembra essersi abbattuta su Chef Rubio. Per alcuni il cuoco, che negli ultimi mesi si è fatto spesso sentire sui social polemizzando contro Salvini e commentando ogni fatto di attualità, sarebbe stato cacciato dal canale. Il diretto interessato, da parte sua, ha dichiarato di aver deciso per l’interruzione del contratto in modo autonomo.

Intanto, però, le porte degli studi tv sembrano essere chiuse per Rubio, che stasera non sarà più ospite di Ragazzicontro, un programma Rai sul cyberbullismo condotto da Daniele Piervincenzi. Il cuoco aveva registrato la puntata ad ottobre, ma adesso l’emittente televisivo fa sapere in una nota che “nella puntata di #RagazziContro, in onda alle 23.20 su Rai2, e registrata il 9 ottobre, per questioni di opportunità non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante Chef Rubio”.

Il commento del cuoco non è tardato ad arrivare, tramite l’addetta stampa Barbara Castiello, che scrive su Facebbok:

“Rai2 non ha mai scelto chef Rubio come testimonial contro il bullismo. Rubio è stato solo invitato come ospite della trasmissione #RagazziContro per parlare di Cyberbullismo. La Rai blocca la puntata con Rubio perché inopportuno. La puntata è stata registrata a ottobre. La Rai ha avuto tutto il tempo di valutare se Rubio ha detto cose inopportune. Questo non viene specificato. E così non è stato. Carlo Freccero sostiene che Rubio ‘avrebbe vampirizzato il programma’. Beh con tutto questo polverone che hanno sollevato Rubio ha vampirizzato senza neanche poter fiatare”.

Poche ore prima dell’annuncio da parte della Rai il deputato di Italia Viva e segretario della Commissione Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, aveva chiesto a viale Mazzini di prendere in considerazione l’idea di affidare un programma a Chef Rubio dopo l’uscita da Discovery.

