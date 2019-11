Chef Rubio cacciato da Discovery? La verità raccontata dal cuoco tv

Chef Rubio, che negli ultimi tempi non perde occasione per insultare personaggi pubblici e politici, non condurrà più il programma Unti e Bisunti su Discovery Channel.

Secondo il critico Dominque Antognoni, sarebbe stato proprio il canale tv a cacciare via il cuoco più popolare e discusso della tv. Antognoni avrebbe detto a Dagospia: “Chef Rubio è stato amorevolmente accompagnato alla porta da Discovery Channel. So anche il nome del sostituto, però una notizia buona alla volta. Oggi godiamoci questa. Cin cin. Comunque al suo posto ci va un vero e proprio chef”.

Ma Chef Rubio si difende, e racconta la sua versione dei fatti su Instagram: “I motivi per cui ho deciso di interrompere “Camionisti in trattoria” sono molteplici e non starà qui a motivarli visto che di certe cose si parla (e si è già parlato) nelle apposite sedi. Di certo posso dirvi che è stata l’unica cosa giusta da fare, e per correttezza nei vostri confronti che sempre mi sostenete con fiducia, e per coerenza nei confronti del percorso professionale e di vita che sto facendo”, scrive il cuoco sul social.

“Vi basti sapere però che non avevo più la serenità, le motivazioni e l’energia per continuare a girare un qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto. Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata né mai sarà una mia peculiarità, e farlo per inerzia mi avrebbe reso infelice e ancor più nervoso di quanto già non fossi alla fine della terza stagione. La cosa sarebbe ricaduta sia sul prodotto che sulla mia incredibile troupe. Loro meritano solo il massimo e io quel massimo non avrei più potuto garantirlo”, conclude.

