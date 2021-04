Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 aprile 2021

Questa sera, domenica 18 aprile 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 18 aprile, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

A Che Tempo Che Fa stasera saranno ospiti il Commissario Europeo per il Mercato Interno, Thierry Breton a cui Fazio farà una intensa intervista, l’attore e regista Carlo Verdone; Dori Ghezzi e Sandro Veronesi in occasione dell’uscita dei primi due volumi della nuova collana “I libri di Fabrizio De André”. Spazio anche per Sua Eminenza Monsignor Vincenzo Paglia, Arcivescovo-Vescovo emerito di Terni – Narni – Amelia, e il sociologo Luigi Manconi, autori del libro scritto a quattro mani “Il senso della vita. Conversazioni tra un religioso e un pococredente”; Gad Lerner, co-ideatore del progetto “Memoriale della Resistenza italiana” che raccoglie 500 testimonianze di partigiane e partigiani.

Poi ancora: il direttore dell’Istituto di Neuropatologia dell’Università di Zurigo Adriano Aguzzi; Roberto Burioni; Carlo Cottarelli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e alcuni ospiti come Orietta Berti, Marisa Laurito, autrice di “Una vita scapricciata”, un viaggio nei ricordi alle soglie del suo 70esimo compleanno, Lodo Guenzi e Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Logan – The Wolverine: tutto quello che c’è da sapere sul film La compagnia del Cigno 2: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 aprile