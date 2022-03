Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 marzo 2022 Rai 3

Questa sera, domenica 13 marzo 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 13 marzo, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e in esclusiva, l’Ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo. E ancora, sempre in esclusiva, il regista e l’attore due volte Premio Oscar Sean Penn, per portare la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina, dove al momento dell’invasione russa, stava girando un documentario sulle tensioni tra i due Paesi.

Ospiti anche Ricky, Gian Marco e Maria Sole Tognazzi per ricordare il padre Ugo che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 23 marzo e al quale è dedicato il documentario “La voglia matta di vivere”, in onda su Rai2 il 17 marzo e la responsabile della Comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di “Emergency” Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e curatrice del suo libro postumo “Una persona alla volta”.

Nella puntata di stasera, domenica 13 marzo, Fabio Fazio dedica grande spazio alla questione Ucraina con l’invasione russa che procede, ci saranno collegamenti con gli inviati sul campo per raccontare in diretta quello che succede.

Il regista e l’attore Sean Penn porterà la sua personale testimonianza della guerra in Ucraina. Al momento dell’invasione russa, Sean Penn si trovava in Ucraina per girare un documentario sulle tensioni tra i due Paesi ed è riuscito a raggiungere il confine con la Polonia camminando per chilometri insieme a migliaia di profughi.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.