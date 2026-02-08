Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 8 febbraio 2026

Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 8 febbraio, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, alla loro quarta collaborazione con “Portobello”, la nuova serie HBO Original sulla vicenda giudiziaria che travolse il conduttore televisivo Enzo Tortora, presentata in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e in uscita il 20 febbraio sulla piattaforma streaming HBO Max. Luca Argentero e Giulia Michelini, protagonisti dell’inedita serie “Motorvalley” diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci e ispirata al film “Veloce come il vento”.

E ancora: Antonio Scurati; Valeria Golino, presto al cinema con “La gioia” per la regia di Nicolangelo Gelormini, presentato in Concorso alle Giornate degli Autori 2025 a Venezia; Gherardo Colombo, autore del libro “La giustizia italiana in 10 risposte”; il direttore de Il Post Francesco Costa, il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Mara Venier; Ivana Spagna; Nino Frassica; Orietta Berti; Mara Maionchi; Alessia Marcuzzi; Lello Arena; Raul Cremona; Ninna Quario; Francesco Paolantoni; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 8 febbraio 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.