Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 22 febbraio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 febbraio 2026

Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 22 febbraio, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa ci saranno il Direttore Artistico e conduttore del 76° Festival di Sanremo Carlo Conti, a pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale, al via da martedì 24 febbraio; Enrico Brignano, nei teatri d’Italia con lo spettacolo di grande successo “Bello di Mamma”. E ancora: Antonio Di PietroGherardo ColomboUmberto Tozzi, in tour per i suoi 50 anni di carriera con “L’Ultima Notte Rosa The Final Show”, l’ultima tournée prima del suo ritiro; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo GiordanoRoberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; il direttore de Il Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo GianniniCecilia SalaMarco Varvello.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Michele Zarrillo, presto in tour nei teatri italiani con “1996 – 2026 L’elefante e la farfalla”; la leggenda dello sci Gustav Thöni, in libreria con “Una scia nel bianco. La mia vita in pista, dalla Valanga Azzurra al mito”; Francesco Antonio Migliazza; Nino Frassica; Mara Maionchi; Paolo Rossi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani; Cristiano Malgioglio; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 22 febbraio 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
