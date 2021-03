Che ne so: testo e significato della canzone di Elena Faggi a Sanremo 2021

CHE NE SO TESTO – La canzone di Elena Faggi, giovane artista in gara nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, si chiama Che ne so. Quali sono le parole del brano? Di seguito il testo integrale:

Questo cielo toglie il fiato

questo cielo innamorato

ma il tramonto dura troppo poco

mi illudo mentre te ne prendi gioco

Fai così, illudimi

tanto mi diverto, sai quanto mi diverto

confondimi, convincimi

lo trovo un po’ un pretesto, per andare via presto

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so

Guarda come perdo tempo

a pensarti ogni momento

quando molto probabilmente

a te neanche passo per la mente

Fai così, illudimi

tanto mi diverto, sai quanto mi diverto

confondimi, convincimi

fingiti diverso, innamorato perso

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so

Forse è vero, forse è vero che ci spero

che si avveri quel che mi dicevi eri

e mi faccio film mentali forse troppi forse vani

ma è così, così sarà domani

non è così, così sarà domani

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero

Forse un po’, forse no, non lo so

Forse un po’, forse no, che ne so

Significato

Abbiamo visto il testo di Che ne so, la canzone di Elena Faggi a Sanremo 2021 (Rai 1), ma qual è il significato? “Che ne so, spiega l’artista, è un pezzo che parla di quella fase iniziale dell’innamoramento quando ancora non si sa se si è ricambiati, quindi di quelle false speranze, di quell’amore e odio, di quelle illusioni. L’ho scritto poco prima delle settimane che hanno preceduto il lockdown di marzo 2020, nel periodo in cui la scuola era come in “pausa”, in attesa di capire come sarebbe cambiato tutto. Ho avuto più tempo per pensare, scrivere e ho raccontato una mia esperienza che penso alla fine possa riguardare tante persone. Può capitare a tutti di iniziare a provare qualcosa per qualcuno, non sapendo se si è ricambiati e vivendo un continuo altalenarsi di emozioni e di pensieri e, a volte, è proprio quella persona a confonderci, a continuare ad illuderci, magari neanche rendendosene conto. La traccia parla di questo e nasce inizialmente nella mia cameretta, suonando l’ukulele, fino al momento in cui Francesco ha creato l’arrangiamento che è stato sicuramente determinante per il successo ad Area Sanremo e la selezione tra le Nuove proposte del 71° Festival di Sanremo”.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Goal: testo e significato della canzone di Avincola a Sanremo 2021 nuove proposte Scopriti: testo e significato della canzone di Folcast a Sanremo 2021 nuove proposte Loredana Bertè ospite a Sanremo 2021: biografia, compagno e cachet per il Festival