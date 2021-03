Chi è Elena Faggi, la cantante delle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021

Chi è Elena Faggi, la giovane cantante in gara nelle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021? Si tratta di una delle otto concorrenti delle Nuove Proposte del Festival, che è stata selezionata tramite Area Sanremo. Sul palco dell’Ariston porta il brano Che ne so. Classe 2002, ha soli 19 anni ed è originaria di Forlì. Di lei sappiamo che è ancora una studentessa ed è scritta al liceo linguistico Morgagni della sua città.

Per Elena Faggi (in gara a Sanremo 2021) questo è un anno molto impegnativo, perché fra pochi mesi dovrà affrontare l’esame di Stato per la maturità. Si sa con certezza inoltre che ha un fratello, Francesco, a cui è estremamente legata e con il quale collabora molto spesso. Sin da ragazzina, ha maturato una grande passione per il canto e la musica. Nel 2017, insieme al fratello, ha partecipato al popolare talent Italia’s Got Talent. Luciana Litizzetto, allora giudice del programma, ha spiazzato tutti schiacciando improvvisamente il fatidico Golden buzzer, ovvero il pulsante capace di mandare direttamente in finalissima il concorrente. In occasione della finale i due fratelli si sono esibiti cantando Could be forever, un loro inedito. Nonostante non siano riusciti a vincere, i due hanno ottenuto comunque un discreto successo.

La svolta per la sua carriera arriva nel 2020, quando supera le selezioni di Area Sanremo. Durante il lockdown della scorsa primavera, Elena Faggi, cantante delle Nuove Proposte di Sanremo 2021, ha realizzato con il fratello alcune canzoni come Come volo, Solo un brutto sogno e Il sole in un foglio. Attualmente i due sembrano stiano tentando separatamente la carriera da solisti. Sul palco dell’Ariston, Elena porta il suo brano Che ne so. Molto riservata sulla sua vita privata, Elena Faggi è seguita su Instagram da oltre 3mila persone.

Nuove proposte

Abbiamo conosciuto Elena Faggi (qui sopra le info su chi è), ma quali sono i cantanti in gara nella categoria nuove proposte (giovani) di Sanremo 2021? Eccoli:

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

