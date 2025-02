Che Dio ci aiuti 8 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, 27 febbraio 2025, su Rai 1 alle ore 21.30 va in onda in prima visione la prima puntata di Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La serie è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Ma dove vedere Che Dio ci aiuti 8 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.30 questa sera, 27 febbraio 2025.

Che Dio ci aiuti 8 streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming o recuperare gli episodi on demand grazie alla piattaforma gratuita Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Che Dio ci aiuti 8? In tutto sono previste dieci puntate. Vediamo insieme la programmazione completa.