Che Dio ci aiuti 8: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

Qual è il cast di Che Dio ci aiuti 8? Tanti gli attori, tra conferme e new entry, di questa ottava stagione. Protagonista è Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La serie è prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.

Il personaggio di Azzurra ha subito una significativa evoluzione nel corso della serie, passando da una giovane donna mondana a una suora devota e responsabile. In questa ottava stagione, Suor Azzurra affronta una nuova sfida: trasferirsi a Roma per impedire la chiusura della casa-famiglia “La Casa del Sorriso”. Questo cambiamento di ambientazione rappresenta una svolta importante nella serie, spostando l’azione dall’Umbria alla capitale italiana.

Una delle notizie più entusiasmanti per i fan è il ritorno di Elena Sofia Ricci nel ruolo di Suor Angela. Dopo una pausa nella precedente stagione, l’attrice riprende il suo ruolo iconico, apportando una presenza rassicurante e familiare alla serie. Il ritorno di Suor Angela avrà un impatto significativo sulla trama, offrendo supporto e guida a Suor Azzurra nelle sue nuove responsabilità.

L’ottava stagione introduce anche nuovi personaggi che arricchiranno le dinamiche della serie. Tra le new entry, spicca Giovanni Scifoni, noto per la sua partecipazione a “Doc – Nelle tue mani”, che porterà una ventata di freschezza e nuove storie all’interno del convento. Inoltre, i fan saranno lieti di sapere che Valeria Fabrizi tornerà a vestire i panni di Suor Costanza.

La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast, ma dove vedere Che Dio ci aiuti 8 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 27 febbraio 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.