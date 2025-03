Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 13 marzo

Questa sera, giovedì 13 marzo 2025, va in onda la terza puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio, dal titolo “La vita che vorrei”, mentre Lorenzo cerca di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza, di passaggio a Roma per incontrare il Papa (o almeno così crede) e porta una notizia importante per Azzurra: è stata selezionata per una missione in Perù che desiderava da tempo. Azzurra tentenna. Cosa fare? Seguire quello che per lei è sempre stato il suo sogno (ma sarà ancora così?) o restare alla Casa del Sorriso? Nel frattempo, Fabio, l’insegnante di disegno, chiede a Cristina di vedersi di persona. La ragazza, però, gli ha raccontato una serie di (piccole) bugie sulla sua vita e non se la sente di affrontarlo. Intanto Melody e Corrado sono sempre più complici a causa di una piccola disavventura che coinvolge lui, lei e un gatto bianco!

Nel secondo episodio della terza puntata di Che Dio ci aiuti 8, dal titolo “Madri”, mentre seguono il caso di una bambina contesa tra due madri, Azzurra si convince che Lorenzo voglia sostituirla con una nuova operatrice, ma a sua volta il direttore è convinto che la suora se ne voglia andare e lasciare la casa-famiglia. L’equivoco li porterà a scontrarsi, ma anche ad avvicinarsi. Intanto, Cristina esce con Fabio. Quando le cose si mettono male e la verità viene a galla, la ragazza si rende conto che forse, accanto a lei, c’è già qualcuno a cui non ha bisogno di mentire e con cui può essere pienamente se stessa. Infine, conosciamo Edoardo, il giardiniere della casa-famiglia, che sembra essere un po’ troppo interessato a Olly.

Che Dio ci aiuti 8: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8, ma qual è il cast? La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.