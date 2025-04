Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata, 17 aprile

Questa sera, giovedì 17 aprile 2025, va in onda la settima puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio, dal titolo “Teniamoci stretti”, nella Casa del Sorriso l’atmosfera è tesa: quello che ha fatto Cristina è grave, ha messo in pericolo la casa-famiglia e così il Tribunale ha incaricato Alessia di stilare una relazione sulla struttura. Cristina si sente in colpa, e Pietro, Olly e Melody non fanno nulla per farla sentire meglio, delusi dal suo comportamento. Sarà Lorenzo ad essere comprensivo e a comportarsi quasi come un padre per Cristina, trasgredendo (per una volta) le sue rigide regole. E sarà proprio questo slancio del padre che farà capire a Pietro che a volte è bello buttarsi e fare il primo passo infrangendo le regole!

Nel secondo episodio della settima puntata di Che Dio ci aiuti 8, dal titolo “La via stretta”, mentre i nostri seguono il caso di un’anziana truffata e del nipote, Lorenzo inizia un percorso di terapia con Olly: la ragazza, infatti, si è ricordata di alcuni momenti vissuti col padre e vuole scoprire se possono affiorarle nuovi ricordi. Intanto, se da una parte Melody aspetta impaziente un messaggio da Corrado, dall’altra Cristina e Pietro si sono fidanzati in gran segreto. Azzurra, però, li becca subito e sprona i ragazzi ad essere sinceri con Lorenzo e a dirgli la verità. Pietro sa che è la cosa giusta da fare, ma prende tempo: forse non è così sicuro di quello che prova per lei?

Che Dio ci aiuti 8: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8, ma qual è il cast della fiction su Rai 1? La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.