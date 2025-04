Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata, 10 aprile

Questa sera, giovedì 10 aprile 2025, va in onda la sesta puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio della sesta puntata, dal titolo “Aiutami”, mentre Azzurra e Lorenzo si occupano di un presunto caso di violenza domestica, la suora scopre finalmente l’identità di Dario. Nel frattempo, Cristina tiene le distanze da Pietro che, forse, comincia a guardarla con occhi diversi. Ma Pietro non è l’unico a farsi delle domande: anche Olly, infatti, si chiede se ha senso proseguire la sua relazione con Edoardo. Certo, con lui sta bene, ma è davvero pronta a lasciarsi andare? Infine, Melody passa un guaio a causa di Priscilla, la fidanzata di Corrado, che nel frattempo si chiede se la sua compagna sia pienamente sincera.

Nel secondo episodio della sesta puntata, dal titolo “Rewind”, Cristina si è cacciata in un grosso guaio che coinvolge il suo ex fidanzato Matteo. Quando scoppia il caso, chi ne resta più deluso è Pietro, che la accusa di non essere cambiata. Azzurra, invece, le sta accanto, offrendole il suo aiuto. Cristina è in crisi: forse Pietro ha ragione, forse non si può ignorare il passato che viene a bussare alla nostra porta. Nel frattempo, Azzurra rivela a Lorenzo il segreto di Serena, che sconvolgerà l’intera casa-famiglia. E in questi giorni di trambusto, mancava solo un nuovo (momentaneo) ospite: Corrado. Melody però è confusa: che ci siano problemi tra lui e la bella fidanzata?

Che Dio ci aiuti 8: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8, ma qual è il cast della fiction su Rai 1? La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.