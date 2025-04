Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 3 aprile

Questa sera, giovedì 3 aprile 2025, va in onda la quinta puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio di oggi per Lorenzo arriva un brutto colpo: ritrova l’agenda di Serena su cui sono segnati vari appuntamenti con un certo ‘Dario’. Azzurra tenta di dissuaderlo da qualsiasi brutto pensiero, ma per Lorenzo non è facile accettare che Serena gli abbia nascosto qualcosa. Per non pensarci

troppo, si butta a capofitto sul caso che coinvolge una sua giovane amica che sta per sposarsi – ma il cui fidanzato non sembra aver detto tutta la verità. Nel frattempo, la cotta di Cristina è sempre più evidente; cerca di mantenere le distanze, ma ai suoi occhi Pietro è proprio il ragazzo perfetto. Infine, Corrado si offre di aiutare legalmente Melody con la storia di Sandrino, ma la ragazza, tutte le volte, sembra avere mille impegni diversi. Che lo stia evitando?

Nel secondo episodio di stasera Lorenzo riceve un invito a una serata di gala dove riceverà un premio per la sua attività di ricerca come psichiatra e Alessia, l’assistente sociale che collabora con la Casa del Sorriso, si offre di accompagnarlo. Lorenzo accetta, ma un dolore ai muscoli del collo lo blocca. Pietro, intanto, chiede a Cristina di accompagnarlo all’evento. La ragazza è confusa: forse quello è una specie di appuntamento… oppure sono solo amici? Mentre Olly si chiede come mai Edoardo si comporta in maniera così distante, Melody e Corrado sono sempre più vicini (e complici). Ma questa vicinanza comincia a notarla anche la fidanzata di Corrado, Priscilla.

Che Dio ci aiuti 8: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8, ma qual è il cast della fiction su Rai 1? La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.