Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 27 marzo

Questa sera, giovedì 27 marzo 2025, va in onda la quarta puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nell’episodio 7, intitolato Per te, Azzurra aiuta una ragazza che rischia di perdere l’affidamento del fratellino. Poi, nota che Cristina sembra sempre più innamorata di Pietro e per questo decide di indagare per scoprire se ci sia la possibilità di una relazione tra loro. Chiede consiglio a Lorenzo, senza però fare i nomi di Cristina e Pietro. L’uomo le assicura che se accadesse una cosa del genere, la ragazza verrebbe trasferita. Azzurra va nel panico, capisce di avere fatto un pasticcio. Olly medita sulla possibilità di dare una chance a Edoardo. Lorenzo scopre un’amara verità, Pietro non ha mai sostenuto l’esame di ammissione all’Accademia dei Carabinieri. Così, tra loro scoppia una lite.

Nell’episodio 8, intitolato Ritorno al futuro, Melody si troverà faccia a faccia con il suo doloroso passato. Sandrino farà ritorno. Pietro e Lorenzo sono ancora ai ferri corti, mentre si avvicina il doloroso anniversario della morte di Serena. Azzurra pensa che questa ricorrenza possa riunire i due nel reciproco intento di ricordare Serena. Cristina prende il coraggio a due mani e decide di dire a Pietro di essere innamorata di lui. All’ultimo, però, non riesce a dichiararsi. Olly esce con Edoardo ma va tutto storto. Così, si convince di essere incompatibile con lui.

Che Dio ci aiuti 8: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8, ma qual è il cast della fiction su Rai 1? La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.