Che Dio ci aiuti 8: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata, 24 aprile

Questa sera, giovedì 24 aprile 2025, va in onda l’ottava puntata della serie Che Dio ci aiuti 8, la popolare fiction con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra. Ci sarà anche il gradito ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La nuova stagione si apre mettendo in scena un tema universale: abbiamo tutti bisogno di essere nella mente di qualcuno che si occupa di noi e ci aspetta a casa per condividere pensieri e preoccupazioni di una giornata; qualcuno che ci ama, sempre e comunque. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio di stasera, dal titolo “Fuori dal mondo”, alla Casa del Sorriso è appena arrivata Suor Costanza accompagnata da un’ambulanza! La suora accampa spiegazioni, ma Azzurra non è convinta: forse c’entra col caso di puntata, che vede coinvolta una giovane novizia. Intanto, Pietro e Cristina sono convinti che la notizia che hanno dato a Lorenzo gli abbia procurato uno shock tale da rimuovere quell’informazione: lo psichiatra, infatti, non ricorda nulla e così Pietro e Cristina cercano di farglielo sapere (di nuovo) con cautela. Mentre Olly è ancora tormentata dai flashback che le balzano alla memoria durante il sonno, per Melody e Corrado è arrivato il giorno del loro primo appuntamento. Tutto, però, sembra andare per il verso sbagliato: forse non è destino.

Nel secondo episodio, dal titolo “Mai abbastanza”, bussano alla porta della casa-famiglia. Azzurra va ad aprire e si trova davanti Rosa, sua sorella, insieme al compagno e a una bimba. Non è solo una visita di cortesia: Rosa ha bisogno di qualche consiglio sulla sua situazione familiare, ma Azzurra è certa che la sorella non le stia dicendo tutta la verità. Intanto, Lorenzo finge che la relazione tra Cristina e Pietro non lo turbi affatto, ma un incubo fatto durante la notte conferma l’opposto. Che sia un sogno premonitore? Il direttore è così concentrato sul figlio e Cristina che non si accorge che Olly lo evita e accampa scuse per non fare le sedute di terapia, spaventata da quello che potrebbe emergere se scava più a fondo.

Che Dio ci aiuti 8: il cast

Abbiamo visto la trama e le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 8, ma qual è il cast della fiction su Rai 1? La serie, da un’idea di Carlotta Ercolino, è scritta da Elena Bucaccio, Andrea Valagussa, Mauro Graiani, Silvia Leuzzi, Alessandro Zullato, Anna Bottino, Umberto Gnoli. Regia di Francesco Vicario. Nel cast troviamo: Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella, Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.