Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Stasera, giovedì 2 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della puntata di oggi dal titolo “L’amore ti cambia”, Azzurra continuerà ad essere convinta e certa del fatto che Suor Teresa stia nascondendo qualcosa. La nuova arrivata nel convento non convince affatto la giovane novizia interpretata da Francesca Chillemi e, proprio per questo motivo, deciderà di indagare per cercare di scoprire la verità su questo presunto segreto che starebbe nascondendo. E, nel portare avanti la sua indagine personale, avrà modo di ritrovare una sua vecchia conoscenza.

Intanto Emiliano deciderà di fare un passo avanti nei confronti di Sara: la invita ad un evento importante di gala dove, tuttavia, ogni cosa andrà storta. Occhi puntati anche su Ludovica: le anticipazioni di questa nuova puntata della fiction Rai rivelano che la ragazza si recherà a Roma assieme a Cate. Il motivo? È alla ricerca di un documento importante scomparso che potrebbe essere utile per scagionare sua mamma. Come si evolverà la situazione? Ludovica riuscirà a trovare questo documento? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio di questa quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7, dal titolo “Le orme dei padri”. Sara ed Emiliano si sono avvicinati e la ragazza comincerà ad essere tormentata da sogni in cui immagina di baciare l’affascinante psichiatra interpretato da Pierpaolo Spollon. Tale situazione spingerà Sara a porsi delle domande: possibile che Emiliano abbia fatto breccia nel suo cuore?

Intanto il medico sarà alle prese con un test del QI, il cui risultato finale lo lascerà profondamente amareggiato e deluso. Immediata la reazione di Azzurra che, notando il dispiacere di Emiliano, proverà a tirargli su il morale coinvolgendolo in una delle sue indagini su un suo ex allievo.

Che Dio ci aiuti 7: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.