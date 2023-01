Che Dio ci aiuti 7: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La stagione precedente della fiction si è chiusa il lieto fine che cresceranno insieme Penelope. Suor Angela ha scoperto di avere un fratellastro, Erasmo, da cui il padre ha preteso un rene in cambio della riconciliazione. Al Convento, che nel frattempo si è spostato ad Assisi, Suor Costanza ha conosciuto Carolina e si è presa cura di lei, invaghitasi di Erasmo. Quest’ultimo provava però sentimenti per Ginevra, all’ultimo ha rinunciato alle nozze con Nico. Infine Azzurra, che si è fatta in quattro per sistemare Penelope, è diventata una suora a tutti gli effetti.

Nelle puntate della stagione 7 di Che Dio Ci Aiuti, secondo la trama ufficiale, il Convento degli Angeli Custodi accoglierà nuovi personaggi e perderà la costante presenza di Suor Angela. A colmare l’assenza della madre superiora sarà Azzurra, che stringerà un sodalizio con Emiliano, ospite del Convento. Emiliano è reduce da una brutta scottatura amorosa, dopo la quale si è convinto di vivere bene da solo. Per lui però arriverà Sara, appassionata di make-up e hair styling. All’inizio i due faticheranno ad andare d’accordo, poi capiranno di piacersi. Tra le new entry ci saranno altre due ragazze: una è Catena, che spera di diventare famosa grazie alla passione per il canto, l’altra invece è Ludovica, un aspirante avvocato.

Il parterre maschile sarà d’altra parte arricchito da Ettore, il nuovo barista del Convento che, ostentando un fisico statuario, farà girare a tutti la testa. Spazio anche per i più piccoli: l’arrivo di Elia, colpito da un grave lutto, metterà alla prova Sara che scoprirà come consolarlo.

Che Dio ci aiuti 7: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Addio Elena Sofia Ricci

Che Dio ci aiuti 7 vedrà poi l’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci). L’attrice, che ha interpretato Suor Angela sin dalla prima puntata, aveva espresso la volontà di lasciare la serie per dedicarsi ad altro. Considerato però l’affetto verso il personaggio, che ha sicuramente rinverdito la sua carriera, l’interprete ha accettato di ritagliarsi un’ultima volta un piccolo spazio nelle nuove storie. Nel corso di questa stagione ci sarà infatti il passaggio di staffetta tra Suor Angela e la giovane Azzurra (Francesca Chillemi).

“Ho sempre detto che avrei lasciato ‘Che Dio ci aiuti’ e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno”, ha detto nel 2022 Elena Sofia Ricci a Tv Sorrisi e Canzoni. “Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”.

Location

Ma dove è stata girata (location) Che Dio ci aiuti 7? La serie tv è stata girato tra Assisi e gli studi di Formello, nella provincia di Roma, dove Lux Vide ha i suoi teatri di posa. Il Convento degli Angeli Custodi si trova nel centro di Assisi, di cui nella serie compaiono altri luoghi simbolo come Piazza della Chiesa Nuova, Piazza San Francesco (che di solito è inquadrata dalla terrazza dell’Hotel Subasio), Corso Mazzini, Via Metastasio, e il Palazzo del Capitano del Popolo.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Che Dio ci aiuti 7? In tutto andranno in onda 10 puntate da due episodi ciascuna (totale: 20 episodi). La prima giovedì 12 gennaio 2023; la decima e ultima giovedì 23 marzo 2023. In mezzo una settimana di pausa per lasciare spazio su Rai 1 al Festival di Sanremo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 12 gennaio 2023

Seconda puntata: giovedì 19 gennaio 2023

Terza puntata: giovedì 26 gennaio 2023

Quarta puntata: giovedì 2 febbraio 2023

Pausa per Festival di Sanremo 2023

Quinta puntata: giovedì 16 febbraio 2023

Sesta puntata: giovedì 23 febbraio 2023

Settima puntata: giovedì 2 marzo 2023

Ottava puntata: giovedì 9 marzo 2023

Nona puntata: giovedì 16 marzo 2023

Decima puntata: giovedì 23 marzo 2023

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.