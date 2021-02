Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso dell’ottava puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le anticipazioni sulla trama dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che nel primo episodio dal titolo “Chi è senza peccato?” Ginevra spiazzerà Nico nel momento in cui deciderà di lasciarlo. L’ex novizia metterà la parola “fine” alla loro storia d’amore, nonostante insieme avessero progettato le nozze. Un duro colpo per Nico, il quale però non intenderà darsi per vinto e proverà a combattere con tutto se stesso per fare in modo che Ginevra cambi idea. Tra i due tornerà il sereno? E poi ancora Azzurra e Penny decideranno di aiutare Monica a prendere consapevolezza dei reali sentimenti che prova nei confronti del suo ex fidanzato Nico. A quanto, pare, infatti, il sentimento della dottoressa nei confronti di Nico non si è ancora sopito del tutto e potrebbero tornare a galla al più presto. Suor Angela poi accoglierà all’interno del convento un nuovo seminarista…

A seguire andrà in onda il secondo episodio di oggi di Che Dio ci aiuti 6 dal titolo “Il regalo più bello”, qui la trama: la frequentazione tra Primo ed il giovane Erasmo diventerà sempre più evidente e tale situazione finirà per risvegliare la gelosia di suor Angela. Nico comincerà a sentirsi in colpa per Ginevra e deciderà così di confidarsi e confrontarsi con la sua ex. Monica, quindi, si ritroverà nella posizione di consolare Nico dopo la cocente batosta ricevuta da Ginevra ma al tempo stesso proverà anche a fare di tutto per mostrargli i suoi sentimenti. Come andrà a finire?

Che Dio ci aiuti 6: il cast

Abbiamo visto la trama dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre alla protagonista assoluta Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La quinta puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – 18 febbraio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

