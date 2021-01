Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni prossima puntata, la quarta

Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la quarta) in onda giovedì 21 gennaio 2021 su Rai 1? Nella quarta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo due episodi: False verità e Solo parole. Le anticipazioni sul primo episodio svelano che l’attenzione sarà incentrata soprattutto su Monica, la quale dovrà fare i conti con la sospensione da parte dell’ospedale. Il motivo? Sarà accusata della morte di uno dei suoi pazienti. Una vera e propria “doccia fredda” per la donna, la quale potrà contare sul sostegno e sull’appoggio da parte di tutto il convento che sarà al suo fianco in questa battaglia. In particolare suor Angela deciderà di non arrendersi e di vederci chiaro in tutta questa vicenda. Intanto Penelope si impegnerà affinché non possa più deludere Azzurra che continua a credere moltissimo in lei…

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della prossima puntata (la quarta) di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La quarta puntata della serie tv, come detto, va in onda il 21 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Location

Dove è stata girata (le location) la sesta (6) stagione di Che Dio ci aiuti? Per la terza volta, la fiction Lux Vide ha cambiato luoghi: le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vede i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

