Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della terza puntata (episodi 5 e 6)

Che Dio ci aiuti 5: trama e cast terza puntata (episodi 5 e 6)

Questa sera, giovedì 18 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 5 con la replica della terza puntata composta da 2 episodi (episodio 5: Basta un click; episodio 6: Tu chiamale se vuoi fissazioni). Ma qual è la trama? Cosa succederà oggi? Di seguito le anticipazioni sui due episodi di Che Dio ci aiuti 5.

Episodio 5

Nel primo episodio di oggi di Che Dio ci aiuti 5, dal titolo “Basta un click”, Suor Angela scopre che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex-fidanzato e chiede aiuto a Nico. Nel frattempo, Suor Costanza scopre il segreto delle gemelline mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra, ma nel suo cuore prende una decisione pericolosa.

Episodio 6

Nel secondo episodio di oggi, il numero 6 in totale della quinta stagione, intitolato “Tu chiamale se vuoi fissazioni”, mentre Suor Angela aiuta Ginevra in un caso che coinvolge i suoi alunni, Nico decide di chiedere a Maria di avere una relazione “esclusiva”, ma vuole davvero lei o sta scappando da un altro amore? Nel frattempo, Azzurra annuncia che metterà di nuovo in vendita il convento, ora che Valentina sta meglio. Rimarrà finché non troverà il compratore giusto…

Il cast della terza puntata

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama dei 2 episodi di Che Dio ci aiuti 5 in onda oggi, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori presenti nella terza puntata in onda oggi su Rai 1:

Elena Sofia Ricci: suor Angela

Massimo Poggio: Marco Ferrari

Serena Rossi: Giulia Sabatini

Francesca Chillemi: Azzurra Leonardi

Miriam Dalmazio: Margherita Morbidelli

Laura Glavan: Nina Cristaldi

Lino Guanciale: Guido Corsi

Valeria Fabrizi: suor Costanza

Laura Gaia Piacentile: Cecilia Sabatini

Rosa Diletta Rossi: Chiara Alfieri

Cesare Christian Favoino: Davide Corsi

Sofia Panizzi: Alice

Neva Leoni: Rosa Leonardi Francini

Diana Del Bufalo: Monica Giulietti

Gianmarco Saurino: Nico Santopaolo

Cristiano Caccamo: Gabriele Mattei

Arianna Montefiori: Valentina Valpreda

Bianca Di Veroli: Emma Leonardi

Christian Monaldi: Edoardo

Simonetta Columbu: Ginevra Alberti

Laura Adriani: Maria Galiardi

Margherita Manfredi: Daniela

Matilde Manfredi: Silvia

Altri attori presenti nel cast della terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 (episodi 5-6): Alice Ferri (Patrizia), Massimo Favale (Alberto), Rosalba Battaglia (preside) e Simone Casanica (Tommaso).

Potrebbero interessarti Emigratis, Pio e Amedeo su Italia 1 in replica: anticipazioni 18 giugno Paradise Beach – Dentro l’incubo: trama, cast, trailer e streaming del film Ogni cosa è illuminata: ospiti e anticipazioni del programma oggi, 18 giugno