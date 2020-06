Che Dio ci aiuti 5: trama, episodi, cast, quante puntate e streaming

Da oggi, 4 giugno 2020, su Rai 1 vanno in onda le repliche di Che Dio ci aiuti 5, fortunata serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, giunta alla quinta stagione, l’ultima trasmessa in attesa della sesta che dovrebbe andare sempre su Rai 1 nel 2021. Ma di cosa parla la serie tv? Qual è la trama della quinta stagione di Che Dio ci aiuti? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama quinta stagione

È passato qualche mese dalla conclusione delle vicende della quarta stagione: l’Angolo Divino nel convento degli Angeli è stato chiuso. Azzurra, avendo ereditato l’intero edificio, torna. Nico è in partenza per Milano, essendo deluso da Monica che è ritornata con il marito portando con se Edo. Azzurra è reduce da un terribile evento luttuoso: il suo amato Guido e il piccolo Davide sono rimasti uccisi in un incidente stradale proprio nel giorno in cui Guido aveva chiesto ad Azzurra un figlio tutto loro. Per questo motivo è decisa a vendere l’immobile per dimenticare quei dolorosi ricordi. Intanto al Convento arrivano due ragazze: Ginevra, una novizia che non si abituerà facilmente alla frenetica vita del convento e Maria, la nipote di Suor Costanza.

Cast completo

Qual è il cast completo di Che Dio ci aiuti 5? Di seguito l’elenco degli attori principali e i rispettivi ruoli nella fortunata serie tv in onda su Rai 1 con le repliche:

Elena Sofia Ricci: suor Angela

Massimo Poggio: Marco Ferrari

Serena Rossi: Giulia Sabatini

Francesca Chillemi: Azzurra Leonardi

Miriam Dalmazio: Margherita Morbidelli

Laura Glavan: Nina Cristaldi

Lino Guanciale: Guido Corsi

Valeria Fabrizi: suor Costanza

Laura Gaia Piacentile: Cecilia Sabatini

Rosa Diletta Rossi: Chiara Alfieri

Cesare Christian Favoino: Davide Corsi

Sofia Panizzi: Alice

Neva Leoni: Rosa Leonardi Francini

Diana Del Bufalo: Monica Giulietti

Gianmarco Saurino: Nico Santopaolo

Cristiano Caccamo: Gabriele Mattei

Arianna Montefiori: Valentina Valpreda

Bianca Di Veroli: Emma Leonardi

Christian Monaldi: Edoardo

Simonetta Columbu: Ginevra Alberti

Laura Adriani: Maria Galiardi

Margherita Manfredi: Daniela

Matilde Manfredi: Silvia

Che Dio ci aiuti 5: le location

Abbiamo visto trama e cast completo di Che Dio ci aiuti 5, ma in quale location è stata girata la serie tv? La fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela ha lasciato per la prima volta l’Emilia e le Marche. Dopo essere stata girata per le prime due stagioni a Modena, con la terza stagione la location della serie si è spostata a Fabriano. Nel 2018 altro cambio: per la quinta annata, la troupe si è spostata ad Assisi.

Una decisione che ha fatto arrabbiare il sindaco di Fabriano che si è scagliato contro la produzione della fiction per chiedere il risarcimento danni per il mancato rispetto degli accordi. Le vie legali poi non sono state perseguite, come ha spiegato il primo cittadino di Fabriano: “Abbiamo scelto questa soluzione per lasciare una finestra aperta all’eventuale possibilità di un ritorno sul territorio dell’impresa cinematografica della famiglia Bernabei”.

Le puntate della quinta (5) stagione di Che Dio ci aiuti sono state girate in luoghi simbolo di Assisi e di Santa Maria degli Angeli come la zona di Porta Perlici, via del Comune Vecchio, piazza Matteotti, piazza San Pietro e via Eremo delle Carceri, fino alle riprese in pieno centro tra piazza del Comune, via San Paolo e via San Gabriele dell’Addolorata.

Le location degli interni di Che Dio ci aiuti 5? La maggior parte degli interni, invece, sono stati girati a Roma: l’atrio dell’università è quello della facoltà di Lettere e Filosofia di Tor Vergata, mentre il convento degli Angeli è la chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi a Trastevere.

Quante puntate (episodi)

Quante puntate (ed episodi) sono previste per la serie tv Che Dio ci aiuti 5 in onda in replica su Rai 1? In tutto dalla prima stagione ad oggi sono state mandate in onda ben 92 puntate di Che Dio ci aiuti. La quinta stagione, quella in onda da oggi – giovedì 4 giugno 2020 – in replica su Rai 1, è composta in totale da 10 puntate da 2 episodi ciascuna (in totale: 20 episodi). Di seguito la programmazione episodio per episodio (puntata per puntata) di Che Dio ci aiuti 5 in replica su Rai 1:

Prima puntata (Omnia in bonum; Come nelle favole): giovedì 4 giugno 2020 ore 21,20

Seconda puntata (Il cuore in soffitta; Ultima occasione): giovedì 11 giugno 2020 ore 21,20

Terza puntata (Basta un click; Tu chiamale se vuoi fissazioni): giovedì 18 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (Fuori!; L’ultimo ricordo): giovedì 25 giugno 2020 ore 21,20

Quinta puntata (Bruco o farfalla?; Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare): giovedì 2 luglio 2020 ore 21,20

Sesta puntata (SOS; Come un fantasma): giovedì 9 luglio 2020 ore 21,20

Settima puntata (Battiti; Da grande): giovedì 16 luglio 2020 ore 21,20

Ottava puntata (Attenti al lupo; Il linguaggio dei segni): giovedì 23 luglio 2020 ore 21,20

Nona puntata (Istruzioni per crescere; L’essenziale): giovedì 30 luglio 2020 ore 21,20

Decima puntata (Addio!; La strada di casa): giovedì 6 agosto 2020 ore 21,20

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 5 in tv e live streaming? La serie tv con Elena Sofia Ricci va in onda in chiaro, gratis, su Rai 1 in replica da giovedì 4 giugno 2020. Sarà possibile seguirla, tutti i giovedì, anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

