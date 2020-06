Che Dio ci aiuti 5: le location, dove è stata girata la serie tv

Da questa sera, giovedì 4 giugno 2020, su Rai 1 torna Che Dio ci aiuti 5, la serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. Ma dove è stata girata la fiction? Quali sono le location di Che Dio ci aiuti 5? Per la quinta stagione della serie tv la produzione ha deciso di lasciare per la prima volta l’Emilia e le Marche. Dopo essere stata girata per le prime due stagioni a Modena, con la terza stagione la location della serie si è spostata a Fabriano. Nel 2018 altro cambio: per la quinta annata, la troupe si è spostata ad Assisi (Umbria).

Le polemiche

Una decisione che ha fatto arrabbiare il sindaco di Fabriano che si è scagliato contro la produzione della fiction per chiedere il risarcimento danni per il mancato rispetto degli accordi. Le vie legali poi non sono state perseguite, come ha spiegato il primo cittadino di Fabriano: “Abbiamo scelto questa soluzione per lasciare una finestra aperta all’eventuale possibilità di un ritorno sul territorio dell’impresa cinematografica della famiglia Bernabei”.

Location nel dettaglio

Vediamo le location di Che Dio ci aiuti 5 nel dettaglio: le puntate della quinta stagione sono state girate in luoghi simbolo di Assisi e di Santa Maria degli Angeli come la zona di Porta Perlici, via del Comune Vecchio, piazza Matteotti, piazza San Pietro e via Eremo delle Carceri, fino alle riprese in pieno centro tra piazza del Comune, via San Paolo e via San Gabriele dell’Addolorata.

Le location degli interni di Che Dio ci aiuti 5 in onda da oggi su Rai 1? La maggior parte degli interni, invece, sono stati girati a Roma: l’atrio dell’università è quello della facoltà di Lettere e Filosofia di Tor Vergata, mentre il convento degli Angeli è la chiesa di San Giovanni Battista dei Genovesi a Trastevere.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nelle puntate andate in onda Il cosmo sul comò: trama, cast, trailer e streaming del film Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della prima puntata (episodi 1 e 2)