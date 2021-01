Che Dio ci aiuti 6: come è finita la quinta (5) stagione, il riassunto del finale di stagione

Come è finito (finale di stagione) Che Dio ci aiuti 5 che stasera andrà in onda con la prima puntata della sesta (6) stagione? Vediamo insieme dove eravamo rimasti prima di goderci le nuove puntate dalla fortunata fiction in onda su Rai 1.

Nell’ultima puntate della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, Suor Angela scappa dal convento con il piccolo Mattia, figlio di Nico, dopo aver saputo che quest’ultimo ha intenzione di affidare il bambino a un istituto. Suor Angela è in preda ai sensi di colpa e decide di spogliarsi del suo abito da suora, non sentendosi più all’altezza del suo ruolo, e torna a essere semplicemente Lorenza. Al convento Suor Costanza fa di tutto per tenere nascosta la fuga della Sorella, ma Azzurra e Valentina iniziano a sospettare qualcosa. La Madre Superiora si ritrova quindi costretta a dire loro la verità e Azzurra si mette sulle tracce di Suor Angela. Intanto, Ginevra cerca di convincere Nico di essere davvero pronta a diventare suora, nonostante i sentimenti che ancora prova per lui. L’avvocato, però, crede che non sia quello il suo destino e, nel corso di una discussione, si ritrova ad affrontare la rabbia della giovane novizia per la sua decisione di dare Mattia in affidamento.

Intanto Gabriele si ritrova diviso tra Teodora e la sua volontà di andare a convivere e il sentimenti ancora vivi per Valentina. Suor Angela, frattanto, si è rifugiata dall’amico Pietro, e svela a lui la ragione della sua crisi di fede: non riesce a trovare una spiegazione per la scomparsa di Guido e Davide e per il dolore di Azzurra. Al convento viene svelata la verità sulla fuga di Suor Angela e tutti, in qualche modo, si sentono responsabili per il colpo di testa della suora. Nico e Suor Costanza si recano alla casa in campagna di Pietro mentre Azzurra si dirige verso la casa al mare, dove trova Suor Angela.

Azzurra ha un intenso confronto con lei e le svela di sentirsi molto vicina a Dio. Intanto, arriva la notizia che Mattia è scomparso. Suor Angela, dopo essere stata denunciata dalla novizia Ginevra, viene arrestata ma in realtà è stata Marianna, ex compagna di Pietro, a rapire il bambino. Ginevra e Azzurra si confrontano sulla vocazione e sull’amore. Parlando con Azzurra, Ginevra capisce che è davvero innamorata di Nico e che non vuole diventare suora. Suor Angela viene poi scagionata grazie a Pietro.

Nel finale di stagione di Che Dio ci aiuti 5 Valentina chiede a Gabriele di non andare a vivere con Teodora ma di stare con lei. Ginevra, invece, lascia il convento, mentre Nico parte alla volta di Milano. Una serie di deviazioni stradali, però, lo costringono a fare un tragitto particolare che lo conduce dove lui e Ginevra, tempo prima, si erano scambiati il loro primo bacio. Ed è proprio lì che Ginevra e Nico si ritrovano… Intanto, Azzurra sembra decisa a diventare una novizia e informa Suor Angela e Suor Costanza della sua decisione di trasferire il convento – di cui è proprietaria – ad Assisi.

