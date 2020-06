Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nelle puntate andate in onda

Cosa è successo nelle puntate andate in onda di Che Dio ci aiuti 5? Dal 4 giugno 2020 su Rai 1 vanno in onda le repliche della quinta stagione della fortunata serie tv con Elena Sofia Ricci di cui è in programma la sesta stagione. Ma cosa è successo nelle varie puntate di Che Dio ci aiuti 5? Di seguito il riassunto di tutte le puntate (episodi) trasmesse fino ad ora.

Prima puntata (episodi 1-2)

Nel primo episodio della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 dal titolo “Omnia in bonum” Suor Angela e Suor Costanza sono impegnate nella vendita di tutti gli oggetti lasciati dalle ragazze, nell’attesa dell’arrivo della nuova novizia Ginevra. Intanto, fuori dal convento, Nico sta caricando i bagagli per trasferirsi in uno studio di Milano. Proprio in quel momento, una sconosciuta gli si avvicina chiedendogli un bacio. L’avvocato accetta stupefatto, non sapendo che la sconosciuta in realtà è proprio Ginevra, vogliosa di sapere cosa si prova nel baciare un uomo prima di dedicarsi esclusivamente a Dio. Ad assistere alla scena è Asia, tornata per presentare a Nico il piccolo Mattia, di 5 mesi. Nel frattempo Azzurra, di ritorno da Londra, informa le suore che Achille Gentileschi le ha ceduto il terreno del convento e che vorrebbe trasformarlo in un lussuoso hotel; dietro a questa decisione si nasconde il grande dolore per le premature scomparse di Guido e Davide. Per colmare il dolore, Azzurra è tornata quella di un tempo, tutta alcool ed eccessi.

Appresa la notizia di avere un figlio, Nico decide di non volerne sapere niente… La mattina seguente Asia decide di partire per Parigi con il suo nuovo fidanzato Giuseppe, lasciando Mattia in convento. Suor Angela decide pertanto di mentire a Nico, trovando inizialmente il parere negativo di Ginevra, dichiarando che Mattia resterà solo per sei mesi, sperando che nel frattempo Nico si affezioni al suo piccolo. Nel frattempo la donna convince anche Azzurra a rivalutare la sua idea di trasformare il convento in un hotel, consigliandole di aspettare del tempo affinché riesca a valorizzarlo per poi rivenderlo ad una cifra accettabile. Intanto in ospedale giunge in gravi condizioni Valentina…

Cosa è successo nel secondo episodio della prima puntata di Che Dio ci aiuti 5 dal titolo “Come nelle favole”? Valentina è in coma: forse si è gettata dal balcone di casa sua. Gabriele non riesce a perdonarsi di averla lasciata andare. Azzurra cerca di indagare a fondo sulla vicenda. Assieme a Suor Angela decide quindi di entrare in casa sua, e tra il disordine dell’abitazione, le due riescono a trovare un test di gravidanza. Ma Valentina non è incinta. La vicina di casa riferisce alle due donne che insieme a Valentina viveva una certa Lilia; Azzurra, per riuscire a trovarla, si traveste da Sugar baby, cercando di carpire più informazioni possibili dalle altre ragazze del giro.

Suor Angela e Suor Costanza trovano Lilia, che rivela alle due donne che il suo protettore, Sergio, l’ha costretta ad abortire più volte a suon di botte. Adesso Lilia è al quarto mese, e per paura che Sergio la possa trovare si è rifugiata nel garage di Valentina, che si è ripromessa di aiutare l’amica andando a parlare con Sergio. Tornata al convento, Suor Angela, entrando in camera di Azzurra, trova una foto che ritrae Lilia nel posto dove lavorava e capisce che la ragazza è nei guai. Prima che compia una follia, Suor Angela riesce a fermare Azzurra, pronta per investire Sergio. Con Valentina in queste condizioni, Azzurra decide di restare in convento finché l’amica non si sarà ripresa del tutto.

Intanto Gabriele nota dei movimenti strani nella stanza di Valentina, e scopre che due gemelle, Silvia e Daniela, malate di appendicite e abbandonate dalla loro madre dopo l’operazione, si sono intrufolate da lei pensando che fosse la Bella Addormentata, vestendola e mettendole fiori; le gemelle consigliano a Gabriele di baciare Valentina, cosicché si risvegli. Compiuto il gesto, la ragazza finalmente si risveglia, ma qualcosa non va: non si sente più le gambe…

