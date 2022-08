C’era una volta il West: trama, cast e streaming del film di Sergio Leone su Rai 3

Questa sera, sabato 20 agosto 2022, va in onda C’era una volta il West su Rai 3. Il film è diretto da Sergio Leone e rappresenta un western all’italiana. Nel cast figura anche Claudia Cardinale. Inoltre simboleggia l’inizio della trilogia del tempo: a seguire infatti ci sono Giù la testa uscito nel 1971 e C’era una volta in America, il più noto e amato in tutto il mondo arrivato nel 1984. La colonna sonora è opera di Ennio Morricone. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di C’era una volta il West. Il film western è ambientato nella città immaginaria di Sweetwater, dove c’è l’unica sorgente d’acqua di tutto il territorio e il proprietario è Brett McBain. L’uomo sogna di costruire una ferrovia che possa attraversare l’intero continente, ma ha già la concorrenza, Morton, che per ostacolarlo invia un sicario sulle sue tracce affinché lasci perdere l’impresa. Il killer però non si arrende e così assassina Brett e i suoi figli. L’obiettivo è far ricadere la colpa su un altro bandito. Intanto in città da New Orleans arriva una donna, Jill, che sostiene di essere la moglie di Brett e così rivendica la proprietà sulla città. Anche il fratello dell’assassinato torna in città e cerca vendetta.

C’era una volta il West: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto la trama, vediamo invece chi compone il cast di C’era una volta il West. Il film è il primo di una trilogia e vede i seguenti attori:

Charles Bronson: Armonica

Claudia Cardinale: Jill McBain

Henry Fonda: Frank

Jason Robards: Cheyenne

Gabriele Ferzetti: Morton

Paolo Stoppa: Sam

Woody Strode: Stony

Jack Elam: Snaky

Keenan Wynn: sceriffo

Frank Wolff: Brett McBain

Lionel Stander: barista

Conrado San Martín: Vecino

Streaming e TV

Dove vedere C’era una volta il West in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata sabato 20 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.