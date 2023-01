C’è posta per te, la relazione tossica tra Stefano e Valentina: la notizia clamorosa a distanza di mesi

Sabato 7 dicembre è ripartito su Canale 5 C’è posta per te, programma di Maria De Filippi. La storia che ha fatto più discutere, tra le altre raccontante nel corso della puntata, è stata quella tra Stefano e Valentina.

I due di erano lasciati dopo che lei lo aveva tradito. Dopo un’intensa opera di convincimento da parte di Maria nei confronti di Stefano, accompagnata dalle suppliche di Valentina, l’uomo ha deciso di aprire la busta e di riprovarci.

La puntata è stata registrata a luglio 2022. Dopo il programma, la coppia si sarebbe riavvicinata e, secondo quanto svelato da una persona vicina ai coniugi, starebbero ora aspettando il quarto figlio. Lo riporta il sito d’informazione Leggo, che cita Gossip e tv.

La storia tra Valentina e Stefano

Già nel corso della puntata la storia portata alla ribalta dalla De Filippi ha sollevato molte polemiche sui social. Tanti si sono scagliati proprio contro la conduttrice per averla scelta, accusandola di avere distorto una storia di violenza e abusi psicologici in intrattenimento.

Valentina, infatti, si sente colpevole della fine del suo matrimonio per aver tradito Stefano. I motivi che la portano a fare un gesto simile sono però diversi. Stefano la insulta sempre, anche davanti agli estranei: “Co***na, sei una donna inutile”.

Una volta, Valentina gli ha chiesto di raccogliere delle patatine che erano cadute per terra, mentre lei era impegnata a fare altro. Lui le ha calpestate e ha risposto: “Fallo tu e impara a fare quello che ti dico”. In un’altra occasione, in presenza dei figli, ha iniziato a insultarla per strada per come aveva parcheggiato l’auto, lanciandole poi addosso il seggiolino.

A un certo punto Mari chiede a Stefano: “Aiutavi in casa?”. Lui ha risposto picche: “No, io lavoro, stavo sul divano”. Valentina, invece, lavorando “solo” al McDonald’s poteva pensare da sola anche a tutto il resto e, in particolare, ai figli. Come se tre i bambini – e forse, ora, anche il quarto in arrivo – fossero solo della madre: “Hai voluto i figli? Ora pedala”, ha esordito Stefano.

Dopo il tradimento, Stefano non la perdona. Ma la incontra settimanalmente per “rapporti sessuali occasionali”. Deve “sfogarsi”, dice a Maria. Stefano sembra non essere disposto a perdonare Valentina, ma alla fine tra una supplica e l’altra e un lungo discorso di Maria De Filippi, cambia idea e decide di “riprovarci”.

“Quando parli con lei diventi così, punitivo. Punisci la donna che hai sposato, la donna con cui dividi l’amore di sera, la madre dei tuoi figli. Perché devi punirla? Non ho detto che è colpa tua, ti ha dato le spiegazioni sul perché si è comportata così. Ha capito che ha sbagliato. Penso che questo famoso sfogo notturno che tu hai, la sera in settimana, potresti averlo con qualcun’altra. Se decidi di averlo solo con lei è perché c’è ancora qualcosa. Con la testa sei ancora sposato con lei. Stai attento a non punire anche te”, le parole della conduttrice.

All’apertura della busta, Valentina corre incontro a Stefano, lo abbraccia, lui immobile si limita a scollarsela di dosso.

L’indignazione sui social

La storia di Stefano e Valentina aveva attirato l’attenzione di diversi vip. In primis Chiara Ferragni e Fedez, che l’hanno definita “storia tossica”. Anche Sabrina Ferilli ha commentato live la vicenda su Instagram: “Lascia stare Maria, la busta non si apre”, aveva scritto.

Su Twitter sono stati tantissimi i commenti (negativi) rivolti a Stefano. “Sei lo sdegno e la tossicità fatta persona”, si legge in uno dei tanti tweet pubblicati sulla vicenda. “Valentina non piangere, devi essere felice di esserti liberata di uno così”, scrive un altro utente.

Valeria Fonte, divulgatrice, attivista, femminista e laureanda alla magistrale di Italianistica, ha dedicato un carosello su Instagram alla storia andata in onda su Canale 5. L’ha definita “una storia di violenza, una come tante. Ma con un’unica differenza: l’umiliazione mediatica e la normalizzazione della distruzione del tratto umano, dove in realtà non esistono punti di vista, ma solo oggettività”, ha scritto Valeria Fonte, sottolineando, inoltre, che le “mortificazioni” reiterate nei confronti di Valentina erano durate già 16 anni.