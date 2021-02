C’è Posta per Te 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, sabato 6 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di C’è Posta per Te 2021, il programma di Maria De Filippi, giunto alla 24esima edizione, che vedrà tanti ospiti e persone comuni che racconteranno le loro storie. Dove vedere la quinta puntata di C’è Posta per Te 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La quinta puntata del programma di Maria De Filippi, come detto, va in onda oggi, sabato 6 febbraio 2021, in prima tv alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto cinque o 105 del digitale terrestre).

C’è Posta per Te 2021 streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it. Sulle due piattaforma sarà poi possibile rivedere le varie clip della puntata.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming C’è Posta per Te 2021, ma quante puntate sono previste? Al momento il numero esatto non è stato ufficializzato ma dovrebbero andare in onda tra le 9 e le 11 puntate. Vediamo insieme la programmazione di Canale 5 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 9 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: sabato 16 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: sabato 23 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: sabato 30 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: sabato 6 febbraio 2021 OGGI

Sesta puntata: sabato 13 febbraio 2021

Settima puntata: sabato 20 febbraio 2021

Ottava puntata: sabato 27 febbraio 2021

Nona puntata: sabato 6 febbraio 2021

Decima puntata: sabato 13 febbraio 2021?

Undicesima puntata: sabato 20 febbraio 2021?

Siete pronti a godervi la puntata di oggi – 6 febbraio 2021 – di C’è Posta per te in diretta tv o live streaming?

