C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti della sesta puntata | 13 febbraio

Questa sera, sabato 13 febbraio 2021, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda la sesta puntata di C’è Posta per te 2021, il programma di Maria De Filippi giunto alla 24esima stagione. Il “people show” più longevo d’Italia da decenni (nel 2000 la prima puntata) è campione di ascolti e colleziona ospiti nazionali e internazionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla sesta puntata nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia di Covid, nelle scorse settimane sono state registrate le ospitate di questa nuova edizione del people show di Canale 5. Le anticipazioni della sesta puntata di C’è posta per te del 13 febbraio 2021 rivelano che in studio ci saranno due ospiti molto amati: Paolo Bonolis e Federica Pellegrini. In genere, le storie che richiedono l’intervento di un ospite vip, raccontano le vicende di fan che affrontano le difficoltà della vita. Dunque, anche stavolta molto probabilmente la direzione sarà quella. Il format prevede poi altre storie di amori interrotti, di ricongiungimenti familiari e di seconde possibilità.

Streaming e tv

Dove vedere la sesta puntata di C’è Posta per Te 2021 in diretta tv e live streaming? Ogni puntata, come detto, va in onda il sabato sera (prima tv assoluta) alle ore 21,20 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e su Wittytv.it. Sulle due piattaforme (dopo la messa in onda) sarà poi possibile rivedere spezzoni, clip e tanto altro. Pronti ad emozionarvi?

