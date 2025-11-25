C’è ancora domani: trama, cast e streaming del film di Paola Cortellesi su Rai 1

C’è ancora domani è il film in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, 25 novembre 2025, alle ore 21.30. Si tratta dell’esordio alla regia di Paola Cortellesi, acclamato da pubblico e critica e vincitore di ben 6 David di Donatello. Delia accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspira, ma l’arrivo di una lettera misteriosa accenderà in lei il coraggio per immaginare un futuro migliore. Ma qual è la trama e il cast del film? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film è ambientato nella seconda metà degli anni ’40 a Roma e racconta la storia di Delia (Paola Cortellesi), sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), da cui ha avuto tre figli. La donna riveste esclusivamente i ruoli di moglie e madre e tanto basta per definirla. La Capitale è divisa in due: da una parte c’è la spinta positiva, data dalla Liberazione; dall’altra, invece, la miseria che la guerra si è lasciata alle spalle. Ivano è il capofamiglia, nonché capo supremo e padrone, che lavora duramente per portare qualche soldo a casa. Non perde mai l’occasione per sottolineare la cosa, talvolta con un tono sprezzante e altre volte affermandolo direttamente tramite l’uso della cinghia. L’unica persona per cui nutre rispetto è quella canaglia di suo padre, noto come il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), un anziano rancoroso e spesso tirannico, di cui Delia si occupa come se fosse la sua badante.

L’unica in grado di recare sollievo alla donna è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con la quale si lascia andare a qualche momento di leggerezza e di confidenze intime. Con l’arrivo della primavera l’intera famiglia è in fermento per il prossimo fidanzamento della primogenita, Marcella (Romana Maggiora Vergano). La giovane spera di convolare a nozze con un bravo ragazzo, proveniente dal ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), liberandosi così dal peso della sua famiglia imbarazzante. Anche Delia ripone le stesse speranza di sua figlia, nonostante abbia accettato per sé la vita che le è toccata, aspira a un matrimonio con un buon partito per sua figlia. Quando le giunge, però, una misteriosa lettera, un forte coraggio nascerà nella donna madre e moglie, determinata a rovesciare quei piani fino ad allora prestabiliti e poter finalmente immaginare un futuro migliore, non soltanto per sé stessa.

C’è ancora domani: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? L’esordio alla regia di Paola Cortellesi, che è anche la protagonista, vede al suo fianco grandi attori come Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni e Emanuela Fanelli. Tra le peculiarità l’uso del bianco e nero. Ma vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Paola Cortellesi: Delia

Valerio Mastandrea: Ivano Santucci

Romana Maggiora Vergano: Marcella Santucci

Emanuela Fanelli: Marisa

Giorgio Colangeli: Ottorino Santucci

Mattia Baldo: Sergio Santucci

Gianmarco Filippini: Franchino Santucci

Vinicio Marchioni: Nino

Gabriele Paolocà: Peppe

Francesco Centorame: Giulio Moretti

Lele Vannoli: Alvaro

Paola Tiziana Cruciani: Sora Franca

Yonv Joseph: William

Alessia Barela: Orietta Moretti

Federico Tocci: Mario Moretti

Priscilla Micol Marino: Sora Giovanna

Maria Chiara Orti: Sora Rosa

Silvia Salvatori: Sora Elvira

Barbara Chiesa: Sora Ada

Gabriele Orlando: marito di Marisa

Davide Divetta: apprendista ombrellaio

Loredana Di Martino: Adelina

Streaming e tv

Dove vedere C’è ancora domani in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 25 novembre 2025, alle ore 21.30 in prima visione. Anche in prima visione e in streaming su Rai Play.