Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

C’è ancora domani: tutto quello che c’è da sapere sul film di Paola Cortellesi su Rai 1

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

C’è ancora domani: trama, cast e streaming del film di Paola Cortellesi su Rai 1

C’è ancora domani è il film in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, 25 novembre 2025, alle ore 21.30. Si tratta dell’esordio alla regia di Paola Cortellesi, acclamato da pubblico e critica e vincitore di ben 6 David di Donatello. Delia accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspira, ma l’arrivo di una lettera misteriosa accenderà in lei il coraggio per immaginare un futuro migliore. Ma qual è la trama e il cast del film? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film è ambientato nella seconda metà degli anni ’40 a Roma e racconta la storia di Delia (Paola Cortellesi), sposata con Ivano (Valerio Mastandrea), da cui ha avuto tre figli. La donna riveste esclusivamente i ruoli di moglie e madre e tanto basta per definirla. La Capitale è divisa in due: da una parte c’è la spinta positiva, data dalla Liberazione; dall’altra, invece, la miseria che la guerra si è lasciata alle spalle. Ivano è il capofamiglia, nonché capo supremo e padrone, che lavora duramente per portare qualche soldo a casa. Non perde mai l’occasione per sottolineare la cosa, talvolta con un tono sprezzante e altre volte affermandolo direttamente tramite l’uso della cinghia. L’unica persona per cui nutre rispetto è quella canaglia di suo padre, noto come il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), un anziano rancoroso e spesso tirannico, di cui Delia si occupa come se fosse la sua badante.

L’unica in grado di recare sollievo alla donna è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con la quale si lascia andare a qualche momento di leggerezza e di confidenze intime. Con l’arrivo della primavera l’intera famiglia è in fermento per il prossimo fidanzamento della primogenita, Marcella (Romana Maggiora Vergano). La giovane spera di convolare a nozze con un bravo ragazzo, proveniente dal ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), liberandosi così dal peso della sua famiglia imbarazzante. Anche Delia ripone le stesse speranza di sua figlia, nonostante abbia accettato per sé la vita che le è toccata, aspira a un matrimonio con un buon partito per sua figlia. Quando le giunge, però, una misteriosa lettera, un forte coraggio nascerà nella donna madre e moglie, determinata a rovesciare quei piani fino ad allora prestabiliti e poter finalmente immaginare un futuro migliore, non soltanto per sé stessa.

C’è ancora domani: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? L’esordio alla regia di Paola Cortellesi, che è anche la protagonista, vede al suo fianco grandi attori come Valerio Mastandrea, Vinicio Marchioni e Emanuela Fanelli. Tra le peculiarità l’uso del bianco e nero. Ma vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Paola Cortellesi: Delia
  • Valerio Mastandrea: Ivano Santucci
  • Romana Maggiora Vergano: Marcella Santucci
  • Emanuela Fanelli: Marisa
  • Giorgio Colangeli: Ottorino Santucci
  • Mattia Baldo: Sergio Santucci
  • Gianmarco Filippini: Franchino Santucci
  • Vinicio Marchioni: Nino
  • Gabriele Paolocà: Peppe
  • Francesco Centorame: Giulio Moretti
  • Lele Vannoli: Alvaro
  • Paola Tiziana Cruciani: Sora Franca
  • Yonv Joseph: William
  • Alessia Barela: Orietta Moretti
  • Federico Tocci: Mario Moretti
  • Priscilla Micol Marino: Sora Giovanna
  • Maria Chiara Orti: Sora Rosa
  • Silvia Salvatori: Sora Elvira
  • Barbara Chiesa: Sora Ada
  • Gabriele Orlando: marito di Marisa
  • Davide Divetta: apprendista ombrellaio
  • Loredana Di Martino: Adelina

Streaming e tv

Dove vedere C’è ancora domani in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 25 novembre 2025, alle ore 21.30 in prima visione. Anche in prima visione e in streaming su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 25 novembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 38esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 38esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 25 novembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 38esima puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 38esima puntata
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata, 25 novembre 2025
TV / Amore criminale, le anticipazioni della puntata del 25 novembre 2025 su Rai 3
Musica / Fuga da Sanremo? L'indiscrezione sul Festival di Carlo Conti: "Pioggia di no"
TV / Ascolti tv lunedì 24 novembre: Il commissario Ricciardi, Grande Fratello, Lo stato delle cose
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 novembre
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 24 novembre
TV / Fast e Furious 8: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca