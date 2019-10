Cosa vuol dire l’hashtag #comoshapira e perché è diventato virale su Twitter

Dalle prime ore di oggi, venerdì 18 ottobre, l’hashtag comoshapira si è fatto strada sui social e tra i trend topic di Twitter, fino a diventare virale. Ma molti si chiedono cosa voglia dire.

Cosa c’entra insomma la parola comoshapira con gli altri trend topic di oggi, dalla Leopolda a Baby Netflix?

L’hashtag è in realtà il nome che la redazione di Propaganda Live, il programma cult di La7, ha assegnato su Instagram al profilo del beniamino e ospite fisso Memo Remigi.

Comoshapira è una parola senza senso, che richiama la canzone cantata da Memo Remigi durante uno dei video con cui ha lanciato il suo profilo Instagram.

“Como shapira”, cantava e ripeteva Memo Remigi durante il ritornello della canzone, e così il suo profilo social ha preso questo nome.

Oggi però il cantante e animatore del pubblico di Propaganda Live ha deciso di spingersi oltre, e in una storia Instagram ha chiesto ai suoi follower, che in una settimana hanno già superato i seimila, di far diventare l’hashtag virale entro la serata di venerdì, quando la sesta puntata della trasmissione andrà in onda su La7.

La missione sembra compiuta.

Il video finale di Memo Remigi su Instagram: comoshapira

