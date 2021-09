Castrocaro 2021: la giuria e come si vota per i finalisti (c’è un televoto?)

Da chi è composta la giuria del Festival di Castrocaro 2021 e come si vota? Ve lo diciamo subito. A giudicare i finalisti del Festival di Castrocaro 2021 sarà una giuria composta da quattro giudici: Noemi, Margherita Vicario, Ermal Meta e Boosta dei Subsonica. Oltre a giudicare la performance, rigorosamente dal vivo, duetteranno con i ragazzi in gara. Il vincitore verrà poi decretato sommando tra loro i voti della giuria artistica, i voti dei professionisti ed esperti di Rai Radio 2 (che seguirà la manifestazione sulle loro frequenze) e i voti espressi dal pubblico. Come fa il pubblico a votare? Al momento non è previsto alcun televoto. Il voto del pubblico arriverà attraverso gli ascolti in streaming delle canzoni sulla piattaforma TIMMUSIC.

Finalisti

Vi ricordiamo quindi quali sono i finalisti del Festival di Castrocaro 2021:

Federica Marinari, 27 anni – Dimenticato (Mai)

Greta Ciurlante, in arte Mirall, 30 anni – Padre nostro

Antonio Meleddu, in arte Bandito, di 19 anni – Romantico cronico

Leonardo Meconi, nome d’arte Leo Meconi di 17 anni – Fino all’alba

Claudia Pregnolato, in arte Namida, di 21 anni fa – Tagadà

Simone Veludo, in arte Simo Veludo di 27 anni – Mutande

Camilla Giorgia Bernabò, nome d’arte Sintesi – Astronauta

Vite Parallele (Aldo Campanaro di 27 anni e Simona Dodaro di 21 anni) – Scorpione

Diretta tv e live streaming

Abbiamo visto come si vota per i finalisti del Festival di Castrocaro 2021, ma dove vedere la finale in diretta tv e live streaming? La finale, come detto, va in onda stasera – martedì 7 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.