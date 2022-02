Casino Royale: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 19 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Casino Royale, film del 2006 diretto da Martin Campbell. Ventunesimo capitolo della serie cinematografica di 007, è il primo con Daniel Craig nel ruolo dell’agente segreto dell’MI6 James Bond; dopo Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan, Craig è il sesto attore a impersonare la spia nella saga ufficiale. La pellicola viene considerata un riavvio della serie, in quanto presenta uno 007 giovane e all’inizio della sua carriera come agente doppio 0, con un comportamento spesso vulnerabile e inesperto rispetto ai film precedenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La spia britannica James Bond si guadagna la licenza di doppio 0 uccidendo a sangue freddo due traditori dell’MI6 di stanza a Praga. Inviato in missione in Madagascar, il neopromosso 007 insegue ed elimina un mercenario assoldato per compiere un attentato; l’assassinio viene però ripreso dalle telecamere all’interno di un’ambasciata, generando un caos mediatico che comporta la sua momentanea sospensione. Indagando per proprio conto 007 raggiunge le Bahamas, dove scopre che il temuto attentato sta per essere compiuto da un secondo mercenario: il bersaglio è il prototipo di un moderno velivolo che sta per essere presentato all’aeroporto di Miami, ma anche stavolta Bond riesce a sventare il pericolo. L’MI6 scopre quindi che il mandante è un banchiere privo di scrupoli soprannominato Le Chiffre, esperto matematico e pokerista, la cui specialità è arricchirsi in borsa tramite la vendita allo scoperto di azioni destinate a scendere a seguito degli attentati da lui organizzati. A causa del sabotaggio di 007 Le Chiffre si indebita di diverse centinaia di milioni e per rifarsi organizza nel piccolo e tranquillo Casino Royale del Montenegro una partita di Texas hold ‘em con poste molto alte: se non recupera al più presto il denaro perso, infatti, i suoi clienti lo uccideranno.

Casino Royale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Casino Royale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Craig: James Bond

Eva Green: Vesper Lynd

Mads Mikkelsen: Le Chiffre

Judi Dench: M

Jeffrey Wright: Felix Leiter

Giancarlo Giannini: René Mathis

Caterina Murino: Solange Dimitrios

Simon Abkarian: Alex Dimitrios

Isaach De Bankolé: Steven Obanno

Jesper Christensen: Sig. White

Ivana Miličević: Valenka

Tobias Menzies: Villiers

Claudio Santamaria: Carlos

Ludger Pistor: Mendel

Malcolm Sinclair: Dryden

Clemens Schick: Kratt

Joseph Millson: Carter

Tom Chadbon: agente di cambio

Christina Cole: centralinista

Sébastien Foucan: Mollaka

Streaming e tv

Dove vedere Casino Royale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 19 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.