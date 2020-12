Chi è Casadilego (Elisa Coclite), finalista di X Factor 2020

Casadilego è lo pseudonimo di Elisa Coclite, una dei quattro finalisti di X Factor 2020. La giovane cantante si gioca la finale con NAIP, Little Pieces of Marmelade e Blind con il brano Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A casa of you di Toni Mitchell. Ma chi è Casadilego, finalista di X Factor 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le anticipazioni e gli ospiti della finale

Casadilego – Elisa Coclite – è nata nel 2003 a Bellante, in provincia di Teramo. La 17enne dai capelli verdi è una dei concorrenti di X Factor 14 ed è giunta sino alla finale. Il suo pseudonimo da cosa deriva? Come ha spiegato la cantante: “Casadilego per è tante cose. È innanzitutto un omaggio al mio cantante del cuore, che è Ed Sheeran, nonché colui che mi ha immesso in questo mondo della musica moderna pop. L’iniziatore ecco. La guida. Oltre questo, però, Casadilego è reminder. Mi ricorda tutti i giorni che il futuro, come il presente, sono impermanenti e che la vita è come una casa di lego. I mattoncini che si mettono si devono togliere, per raccoglierne degli altri. Voglio essere come una casa di lego e sapere accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi. Uno di questi è X Factor. Fantastica esperienza”. Il suo percorso ad X Factor è stato accompagnato da Hell Raton, il leader del team Under Donne.

Della sua vita privata conosciamo poco, ma ci basta: ha iniziato a studiare musica classica, ma è molto legata alla musica british e pop, non a caso il suo cantante preferito è Ed Sheeran. Casadilegno ha un fidanzato, musicista a sua volta, Alessio. Chi ha piacere di seguire Casadilegno su Instagram può farlo qui.

Potrebbero interessarti X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della finale del 10 dicembre Wonder: la malattia del bambino protagonista Wonder: il cast del film con Julia Roberts e Owen Wilson