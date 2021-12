Carla streaming e diretta tv: dove vedere il film sulla Fracci

Stasera, domenica 5 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Carla, film (il primo mai realizzato) sulla straordinaria vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi: Carla Fracci. Realizzato con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film è uscito al cinema l’8, 9 e 10 novembre distribuito da QMI ed è liberamente ispirato all’autobiografia Passo dopo passo – La mia storia. Dove vedere Carla in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 5 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Carla streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Carla, ma qual è la trama del film? Il racconto parte nel 1944, nella campagna lombarda. Qui Carla, da bambina, trova conforto e rifugio dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale assistendo al leggiadro volo di una libellula che danza nel vento sopra un ruscello. Ventisei anni dopo, Carla Fracci (Alessandra Mastronardi) è diventata l’icona del balletto italiano. Carla è pronta ad accettare una nuova sfida: si reca a Milano, dove l’amico e partner di ballo Rudolf Nureyev le propone di riportare in scena Lo Schiaccianoci di Cajkovskij, alla Scala. Per Carla, sembra impossibile: ha solo cinque giorni di tempo, una coreografia durissima e poco allenamento alle spalle, essendo rimasta ferma per un anno dopo la nascita del figlio Francesco. Ma Nureyev non accetta un no come risposta: Carla, allora, si mette subito al lavoro. Le prove dei due ballerini si alternano a dei flashback che raccontano la vita della étoile: una storia di coraggio ed abnegazione che l’ha resa una delle più grandi artiste italiane al mondo.