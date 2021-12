Carla: trama (storia vera), cast, quante puntate e streaming del film sulla Fracci

Stasera, domenica 5 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Carla, film (il primo mai realizzato) sulla straordinaria vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi: Carla Fracci. Realizzato con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della loro collaboratrice storica Luisa Graziadei, il film è uscito al cinema l’8, 9 e 10 novembre distribuito da QMI ed è liberamente ispirato all’autobiografia Passo dopo passo – La mia storia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il racconto parte nel 1944, nella campagna lombarda. Qui Carla, da bambina, trova conforto e rifugio dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale assistendo al leggiadro volo di una libellula che danza nel vento sopra un ruscello. Ventisei anni dopo, Carla Fracci (Alessandra Mastronardi) è diventata l’icona del balletto italiano. Carla è pronta ad accettare una nuova sfida: si reca a Milano, dove l’amico e partner di ballo Rudolf Nureyev le propone di riportare in scena Lo Schiaccianoci di Cajkovskij, alla Scala. Per Carla, sembra impossibile: ha solo cinque giorni di tempo, una coreografia durissima e poco allenamento alle spalle, essendo rimasta ferma per un anno dopo la nascita del figlio Francesco. Ma Nureyev non accetta un no come risposta: Carla, allora, si mette subito al lavoro. Le prove dei due ballerini si alternano a dei flashback che raccontano la vita della étoile: una storia di coraggio ed abnegazione che l’ha resa una delle più grandi artiste italiane al mondo.

Carla Fracci, le cause della morte

Carla Fracci non ha potuto vedere l’uscita al cinema del film a lei dedicato. La grande ballerina è infatti morta a causa del cancro all’età di 84 anni lo scorso 27 maggio 2021 a Milano.

Carla: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Carla, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Carla: Alessandra Mastronardi

Beppe Menegatti: Stefano Rossi Giordani

Ginevra Andegari: Paola Calliari

Esmee Bulnès: Euridice Axen

Rudolf Nureyev: Léo Dussollier

Anita Spelta: Valentina Romani

Antonio Ghiringhelli: Maurizio Donadoni

Santina Fracci: Maria Amelia Monti

Luigi Fracci: Pietro Ragusa

Nonna Carla Fracci: Elena Cotta

Mario Pistoni: Gabriele Rossi

Maria Callas: Paola Lavini

Luchino Visconti: Lorenzo Lavia

Signora Balera: Elisabetta De Palo

De Calboli: Claudia Coli

Biki: Patrizia La Fonte

Robert: David Paryla

Erik Bruhn: Alan Cappelli Goetz

Custode Grassi: Mauro Marino

Erica: Alessandra De Pascalis

Carla bambina piccola: Elisa Proietti

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Carla su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola puntata: oggi, domenica 5 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 e RaiPlay.it. Essendo un film, infatti, non sono previste altre puntate. La durata di Carla è di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). La messa in onda è infatti prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,40.

Streaming e tv

Dove vedere Carla in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 5 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.